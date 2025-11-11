Ahora

También menciona a Sinner

Alcaraz construye el tenista perfecto: Federer, Djokovic, Nadal... ¡y él mismo!

El número 2 del mundo decide entre los mejores tenistas de la historia para construir el tenista ideal: el Big 3 no falla.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz ha diseñado al tenista perfecto. Se menciona a sí mismo... y también se acuerda de los tres grandes: Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal. Pero también da más nombres.

Esta es su elección en una entrevista a 'AS': se queda con el saque de John Isner y con la derecha del extenista argentino Juan Martín del Potro.

A partir de ahí asoma el Big 3: la volea de Federer, la selección de tiros de Djokovic, la mentalidad y la táctica de Nadal. A su compatriota y gran ídolo de niño es al único al que menciona en dos ocasiones.

Tampoco puede olvidarse de Jannik Sinner, su gran rival generacional. Se queda con su revés.

De él mismo elige su juego de pies. Un juego de pies que será fundamental para asaltar esta semana las ATP Finals.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón comparece en Les Corts, en directo | Carlos Mazón declara en la comisión tras desvelarse sus llamadas con Pradas
  2. Juicio al fiscal general, en directo | Hablan más periodistas que informaron sobre el correo filtrado del novio de Ayuso
  3. El PP vota contra el objetivo de reducción de emisiones en Europa mientras negocia con Vox en España
  4. La Conferencia Episcopal muestra su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz y da "verosimilitud" a la denuncia
  5. Alcaldes contra presidentes: la historia de los líderes locales que se atrevieron a desafiar al poder
  6. La borrasca Claudia pone a cuatro comunidades en alerta por viento, lluvias intensas y olas de hasta seis metros