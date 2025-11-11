Alcaraz construye el tenista perfecto: Federer, Djokovic, Nadal... ¡y él mismo!

El número 2 del mundo decide entre los mejores tenistas de la historia para construir el tenista ideal: el Big 3 no falla.

Carlos Alcaraz ha diseñado al tenista perfecto. Se menciona a sí mismo... y también se acuerda de los tres grandes: Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal. Pero también da más nombres.

Esta es su elección en una entrevista a 'AS': se queda con el saque de John Isner y con la derecha del extenista argentino Juan Martín del Potro.

A partir de ahí asoma el Big 3: la volea de Federer, la selección de tiros de Djokovic, la mentalidad y la táctica de Nadal. A su compatriota y gran ídolo de niño es al único al que menciona en dos ocasiones.

Tampoco puede olvidarse de Jannik Sinner, su gran rival generacional. Se queda con su revés.

De él mismo elige su juego de pies. Un juego de pies que será fundamental para asaltar esta semana las ATP Finals.