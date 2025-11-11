Alcaraz reconoce que algunas críticas sí le afectan: "Ha habido derrotas..."

El tenista español dice que "a veces" no le importa leer los comentarios negativos, pero que en otras ocasiones sí le han llegado a "influir".

Carlos Alcaraz cayó en primera ronda del Masters de París y las críticas volvieron. Ahora ha reconocido que hay comentarios negativos que sí le afectan, aunque en general dice que "no le importa leer" las críticas. Todo depende del momento... y de qué derrota sea, claro.

Así lo apunta en 'AS': "Hay momentos y momentos, hay derrotas y derrotas. Hay veces que, sinceramente, no me importa leer comentarios negativos. Tanto haciendo las cosas bien como haciéndolas mal, te van a caer comentarios negativos. De gente que realmente es fan tuya o haters. Intentamos no ponerles mucha atención a esos comentarios. Y ha habido derrotas tras las que sí que te llegan a influir ciertos comentarios negativos".

En el circuito están encantados con Carlos. Todo son buenas palabras hacia él. "Obviamente, te sientes bien cuando la gente te dice ese tipo de cosas. Yo hay muchas veces que no me doy ni cuenta o no lo pienso...", dice el número 2 del mundo, que compite esta semana en las ATP Finals.

"No creo que sea muchas de las cosas que la gente me dice que soy. Cuando lo escuchas de la gente, de los fans y demás, yo creo que te sienta bastante bien", reflexiona el murciano.

Sobre los récords y los títulos del Big 3, Carlos no quiere obsesionarse: "Hay ciertos récords y objetivos que no los pienso, sinceramente. Y no soy de los que van tachándolos...".

"Yo creo que ahora mismo no estoy en el momento de hacerlo, así que no, soy de los que deja que vayan pasando las cosas. Y si hago algo o no, pues ya me entero después, pero no es algo a lo que le preste mucha atención", cierra Carlos.

Este martes, a partir de las 14 horas, se enfrenta al estadounidense Taylor Fritz.