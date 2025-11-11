La Federación acusa al Barça de ocultar información médica sobre Lamine Yamal y le desconvoca

En un comunicado, la RFEF expresa "su sorpresa y malestar" al conocer que Lamine había sido sometido "a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis".

Lamine Yamal no jugará con España contra Georgia y Turquía. Ha sido desconvocado por la selección española después de conocer que ha sido sometido "a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis". La RFEF ha lanzado un comunicado muy duro.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", dice la nota.

Ese tratamiento va acompañado de un reposo de al menos siete días. Además, la RFEF ha denunciado que nadie del Barça le había comunicado ese tratamiento.

"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días", dice la nota.

Por eso Lamine abandonará la concentración: "Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".