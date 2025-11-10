El jefe de Aston Martin responde a la crítica de Fernando Alonso: "En carrera no puedes esconder..."

El piloto asturiano, que se quedó fuera de los puntos en la carrera del domingo, se mordió la lengua al hablar de los problemas de Aston Martin.

Dijo Fernando Alonso después de 'bajarse' del top-10 en la carrera de Brasil que no podía ser "sincero" sobre lo que realmente pensaba del coche. "Creo que todos mejoran bastante...", lamentaba sobre la falta de competitividad que tuvo el coche en la jornada del domingo.

Mike Krack, su jefe, le ha respondido en 'Motorsport': reconoce que según fue avanzando el fin de semana, se fueron para atrás.

"Está claro que fuimos más competitivos por orden en la clasificación sprint, luego en la carrera al sprint, luego en la clasificación y luego en la carrera del domingo", dice el jefe de pista de la escudería de Silverstone.

A menos vueltas, más se esconden los problemas: "Ahora, obviamente la sprint es más corta y también las sesiones de clasificación son más cortas, así que es por eso que te ves un poco mejor. Creo que en una vuelta puedes esconder muchas debilidades que tienes, pero en carrera no puedes".

"Obviamente en la sprint tienes el mismo potencial de desgaste, pero tienes muchas menos vueltas que dar y los coches son más ligeros. Eso necesita obviamente una configuración diferente que si vas a una carrera y tienes que añadir también la clasificación. Hay más vueltas en la clasificación normal, así que todo esto se va sumando y necesitas más margen", dice Krack.

Aunque Brasil era uno de los fines de semana marcados en rojo por Aston Martin, Alonso sólo pudo sumar puntos en la jornada de sábado. El domingo, en la carrera, su coche era demasiado lento. Sobre todo con los neumáticos duros.