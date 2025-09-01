El cambio que llevó a cabo Aston Martin en mitad del GP de Países Bajos y que acabó perjudicando a Alonso

Mike Krack, uno de los jefes de Aston Martin, desvela que no sabían cómo iría el coche en carrera y que por eso tuvieron que cambiar las alturas... perdiendo rendimiento.

El viernes, en Zandvoort, Aston Martin dio la sorpresa. Parecía que Fernando Alonso podía estar por detrás de los McLaren de Oscar Piastri y de Lando Norris. Era muy competitivo. Pero algo cambió en la noche del sábado para que el coche perdiera prestaciones es unas horas.

Y Mike Krack, uno de los jefes de Aston Martin, ha desvelado que hicieron cambios importantes en las alturas y fue entonces cuando el coche perdió rendimiento.

El motivo fue obligado. El equipo verde no tenía suficientes datos para conocer cuál sería el comportamiento del coche en carrera. El accidente de Lance Stroll fue fatal en sus planes. Y prefirieron asegurar para así terminar la carrera.

Así lo explicó Krack en 'AS': "La plancha tiene desgaste y hay que cumplir con las normas después de la carrera. Solo puedes desgastar un milímetro. No hicimos muchas vueltas el viernes, Lance tuvo el accidente y Fernando no tuvo muchas vueltas de tanda larga, así que entras en un territorio desconocido en cuanto a desgaste y tienes que tomar un enfoque más conservador".

"Tuvimos que hacerlo y siempre cuesta algo de las prestaciones", ha reconocido Krack después de un Gran Premio de Países Bajos en el que Fernando se quedó en octava posición por detrás de Lance, su compañero.

De la ilusión del viernes a la realidad del domingo. Aston Martin pudo puntuar con los dos coches, con lo que lograron un resultado notable, pero en la jornada del viernes parecía que Fernando podía estar incluso en la guerra por los cinco primeros puestos.