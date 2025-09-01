Ahora

"Es una mie***"

La contundente afirmación de Lawson sobre la sanción a Sainz en Zandvoort: "No estaba ni cerca..."

El piloto neozelandés considera que la sanción a Carlos es injusta aunque se escuda también en que las reglas están ya escritas y que los pilotos las conocen muy bien.

Liam Lawson y Carlos Sainz Liam Lawson y Carlos Sainz Getty

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de los Países Bajos muy enfadado. El madrileño no pudo meterse en los puntos, cuando tenía la velocidad y el ritmo para hacerlo, por un 'encontronazo' con Liam Lawson, piloto de Racing Bulls.

Sainz sufrió un 'pinchazo' por el impacto de su neumático delantero derecho con el monoplaza del piloto neozelandés. Fue el propio Lawson el que provocó la colisión debido a que abrió la trazada en la curva 1 cuando Carlos le intentaba adelantar por el exterior.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el que terminó sancionado fue el piloto de Williams. La penalización provocó, como no podía ser de otra manera, un enfado tremendo de Sainz que de manera instantánea tildó la decisión tomada por dirección de carrera de "ridículo".

Al término de la carrera, Carlos cargó contra los comisarios y contra Lawson por haber abierto la trazada. Sorprendentemente, el neozelandés le terminó dando, en parte, la razón: "Es una mierda, para los dos. Obviamente, no es mi intención, pero es la primera vuelta de una resalida y tenemos muy poco agarre cuando vamos camino a la primera curva".

"Las reglas están escritas como están, todos sabemos cómo están escritas, por mucho que no estemos de acuerdo. Yo he estado en la otra parte también este año y tampoco estoy de acuerdo con la sanción, pero es lo que es. Él, para que sea su curva, tiene que estar por delante en el vértice y no estaba ni cerca, y creo que es por lo que ha tenido una penalización. Es una mierda para nosotros", reconoció Lawson en unas declaraciones para los medios presentes en el GP de Países Bajos.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Gaza, una masacre a ojos del mundo: el Ejército israelí ya ha matado a más de 63.500 palestinos
  2. Del fiscal general al caso Begoña Gómez: todos los frentes que asedian al Gobierno en el nuevo curso judicial
  3. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | El avión de Von der Leyen sufre una presunta interferencia rusa
  4. Unos encapuchados asaltan a menores migrantes de un centro de Hortaleza tras la presunta agresión sexual de un joven a una niña de 14 años
  5. Un fuerte terremoto deja al menos 800 muertos y 2.500 heridos en el este de Afganistán
  6. Los detenidos por el asesinato de Matilde en Indonesia: un trabajador y un extrabajador del hotel que le robaron 155 euros