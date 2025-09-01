La contundente afirmación de Lawson sobre la sanción a Sainz en Zandvoort: "No estaba ni cerca..."

El piloto neozelandés considera que la sanción a Carlos es injusta aunque se escuda también en que las reglas están ya escritas y que los pilotos las conocen muy bien.

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de los Países Bajos muy enfadado. El madrileño no pudo meterse en los puntos, cuando tenía la velocidad y el ritmo para hacerlo, por un 'encontronazo' con Liam Lawson, piloto de Racing Bulls.

Sainz sufrió un 'pinchazo' por el impacto de su neumático delantero derecho con el monoplaza del piloto neozelandés. Fue el propio Lawson el que provocó la colisión debido a que abrió la trazada en la curva 1 cuando Carlos le intentaba adelantar por el exterior.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el que terminó sancionado fue el piloto de Williams. La penalización provocó, como no podía ser de otra manera, un enfado tremendo de Sainz que de manera instantánea tildó la decisión tomada por dirección de carrera de "ridículo".

Al término de la carrera, Carlos cargó contra los comisarios y contra Lawson por haber abierto la trazada. Sorprendentemente, el neozelandés le terminó dando, en parte, la razón: "Es una mierda, para los dos. Obviamente, no es mi intención, pero es la primera vuelta de una resalida y tenemos muy poco agarre cuando vamos camino a la primera curva".

"Las reglas están escritas como están, todos sabemos cómo están escritas, por mucho que no estemos de acuerdo. Yo he estado en la otra parte también este año y tampoco estoy de acuerdo con la sanción, pero es lo que es. Él, para que sea su curva, tiene que estar por delante en el vértice y no estaba ni cerca, y creo que es por lo que ha tenido una penalización. Es una mierda para nosotros", reconoció Lawson en unas declaraciones para los medios presentes en el GP de Países Bajos.