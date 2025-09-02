El cabreo de Fernando Alonso ya tiene respuesta de Aston Martin: "Estaba enfadado con nosotros"

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, ha reaccionado a las duras palabras del asturiano en radio y en rueda de prensa tras la mala estrategia ejecutada por el equipo en Zandvoort.

Durante el Gran Premio de Países Bajos, anclado en el 8º puesto y viendo cómo Lance Stroll, que salía en la última posición, iba por delante de él, Fernando Alonso estalló contra Aston Martin asegurando que se habían "olvidado" de él.

Todo llegó devenido de un fallo en la estrategia de Aston Martin, que paró en dos ocasiones al bicampeón justo antes de que saliesen dos coches de seguridad.

El error conllevó un más que serio toque de atención del ovetense a los de Silverstone ante los medios, que a su vez tuvo respuesta de Aston Martin.

Mike Krack, jefe de pista, trató de restarte hierro al asunto en declaraciones a 'MD': "Sí, Alonso estaba enfadado con la carrera, estaba enfadado con el mundo, estaba enfadado con nosotros, está enfadado con todo el mundo".

Sobre parar justo antes de los coches de seguridad, el exjefe del equipo lo achaca a simple mala suerte.

"No podemos hacer nada en estas situaciones. Tenemos que aceptarlo tal y como es e intentar encontrar la mejor solución con las nuevas condiciones límite. Las condiciones han cambiado. Ahora tienes esto. Y otros podrían parar delante", añadió el luxemburgués.