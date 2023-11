Lando Norris tenía mucho que decir en la clasificación del GP de Abu Dhabi. En una clasificación en la que partía como candidato. En una en la que, como suele ser habitual cuando tiene opciones de lograr la pole, falló. Porque volvió a suceder. Porque, en su último intento, cometió un error en el tercer sector que lastró por completo todas sus opciones.

No solo sus opciones a la pole, sino también incluso a salir entre los tres primeros en Yas Marina. Forzó mucho sus gomas en el sector 1, donde hizo el récord, y cuando llegó al final perdió el coche en una de las curvas de la zona más revirada de toda la pista.

Y eso ha vuelto a hacer salir al Lando más autocrítico: "Es frustrante porque estoy haciendo un trabajo de mierda los sábados".

"No sé qué ha pasado"

"No sé qué ha pasado. No me ha pasado en todo el fin de semana... así que es frustrante", cuenta un Norris que no entiendo qué ha sucedido.

Porque Lando sabe que en su intento final falló: "Todas mis vueltas han sido las mejores que he hecho. En Q1, en Q2... y en mi primer giro en Q3. Muy bueno, tan solo un pequeño error".

"Creo que soy demasiado blando conmigo"

En ese sentido, el inglés deja claro que no está siendo excesivamente duro consigo mismo.

"No, para nada. Estoy peleando por ser segundo y termino quinto por un error estúpido. De hecho creo que soy demasiado blando conmigo mismo", sentencia el piloto de McLaren.