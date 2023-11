El Gran Premio de Las Vegas continúa dando mucho de lo que hablar a pesar de que todo el universo de la Fórmula 1 esté centrado ya en la próxima carrera en Abu Dhabi. Una carrera que, además, será el punto y final a una de las temporadas más dominadas (por Red Bull y Max Verstappen) de la historia.

Y es que el circuito de Nevada presenció una de las carreras más interesantes y competidas del año. Si bien es cierto que Verstappen ganó como siempre, el neerlandés sufrió como nunca las embestidas y el gran ritmo de Charles Leclerc.

Sin embargo, además de la batalla que se vivió en las últimas vueltas y de las numerosas remontadas y adelantamientos que se vieron, hubo un momento que marcó el devenir de la carrera: el accidente de Lando Norris.

El británico, fruto de las bajas temperaturas del trazado y de los baches que tiene el asfalto, perdió por completo el control de su McLaren. Algo que derivó en un impacto a más de 300 kilómetros por hora contra las protecciones.

Ahora, días después, se puede apreciar, gracias a una cámara 360º, cómo vivió el inglés el accidente desde dentro. Un accidente que, además, tuvo grandes consecuencias en el campeonato ya que sus opciones de superar a Fernando Alonso y a Carlos Sainz son ahora menores.

Newly released 360° camera footage of Lando Norris’ accident in Las Vegas.

Absolutely terrifying amount of speed.

Not surprised in the slightest that he had to go to the hospital after this.

[via @F1] pic.twitter.com/FKp222zuwF