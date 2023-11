Última clasificación del año... y última alegría para Aston Martin. Última sonrisa en Silverstone. Última lección de habilidad y de magia de Fernando Alonso. Última maravilla. Última ocasión, en este 2023, en la que el asturiano, en un sábado, da más de lo que tiene el coche. En Abu Dabhi, con muchas cosas en contra, ha logrado tal resultado que el sueño de ser cuarto en el Mundial es más que posible.

Porque el bicampeón, con Hamilton y con Sainz fuera de juego antes de tiempo y contra todo pronóstico, ha sido séptimo. Séptimo tras una enorme vuelta en Q2. Séptimo después de superar una ronda igualadísima en la que no rozar la perfección equivalía a quedarte fuera. Pero él de perfección sabe mucho. Porque él ha hecho y hace de la perfección una forma de vida.

Y no falló. No falló donde otros sí lo hicieron. Sí erró Albon. Sí erró Stroll. Sí erró Hamilton. Él no. Él colocó el coche en Q3. Él puso a Aston Martin en la pelea contra los mejores para soñar. Para ver hasta dónde. Para poneral AMR23 en la mejor posición posible.

Tsunoda, por delante...

No había más que lo que hizo. De hecho, había menos. Había menos porque Sergio Pérez terminó por detrás a pesar de tener un mejor crono. Terminó por detrás porque se salió de pista, en uno de esos errores que te condenan y que a saber si apuntan en Red Bull de cara al futuro del mexicano. Con el azteca sin tiempo, él subió a la séptima plaza.

Se le coló Yuki Tsunoda, sexto, pero tras él aparecen el siempre combativo Haas de Nico Hulkenberg y el Alpine de Pierre Gasly. Sí, lo normal es que Pérez le alcance y le supere, pero cuidado con el tema del desgaste de gomas porque ya incluso en clasificación se ha notado incluso en la misma vuelta.

Que se lo digan a Lando Norris, que iba en récord en el primer sector y que ni tan siquiera está entre los tres primeros de la clasificación. Porque destrozó sus gomas. Porque se cargó los neumáticos y el McLaren era nervio puro en el último tramo de la pista. Perdió tiempo, mucho, y eso le costó la pole.

Verstappen, como siempre

Eso le hizo ver cómo Verstappen iba feliz y sin arriesgarse rumbo hacia una nueva primera plaza de la parrilla. No había ni hay quien pueda con él, con un Red Bull que cuando tuvo que luchar luchó hasta ganar. Hasta ganar con él, pues Pérez sigue como sigue.

Así pues, Fernando Alonso arranca séptimo en la última carrera de la temporada, con Carlos Sainz 16º y Lewis Hamilton 11º. Max Verstappen, pole. Como siempre.