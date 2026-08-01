El conmovedor gesto de Márquez con un fan en 'Motorland': "Sin que nadie le dijera nada..."

El de Cervera, que ya ha vuelto de sus vacaciones para seguir preparándose de cara a lo que queda de Mundial, ha dejado un genial momento con un joven fan en el circuito de Aragón.

Marc Márquez quiere su octavo título de MotoGP. El ilerdense, que en el mes de mayo estaba a más de 100 puntos del líder, ya solo tiene que recortar 18 para poder encabezar de nuevo la clasificación de la categoría reina.

El último mes de Marc ha sido impresionante. No hay que olvidar que hace poco más de dos meses estaba saliendo de quirófano tras una doble operación en su pie y su hombro. Con el estado físico aún mermado, Marc ha sido capaz de recortarle casi toda la distancia los líderes.

Sabe que puede ser una de sus últimas oportunidades de ganar un Mundial y por eso, el ilerdense ya ha vuelto de sus vacaciones. Todo para preparar el tramo decisivo de temporada. Marc ha estado entrenando en Motorland, en Aragón.

Ahí, Márquez ha tenido un momento muy conmovedor con un joven piloto llamado Marc Soles que también se encontraba entrenando. El de Ducati no ha dudado en darle consejos a lo que podría ser una futura promesa del motociclismo. Sin duda, un momento increíble.

"Sin que nadie le dijera nada, ha sido él quien me ha llamado para ayudarme y darme varios consejos que después he podido poner en práctica en pista. Por la televisión eres grande, pero en persona lo eres todavía más", ha confesado Soles en sus redes.

Marc sigue dejando muestra de su gran carisma con escenas como esta. El siete veces campeón del mundo de MotoGP no tiene problema en aconsejar a las futuras generaciones y, de paso, dejar momentos increíble

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