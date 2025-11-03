GP de Brasil F1 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación, la sprint y la carrera

El 'Gran Circo' aterriza en Sudamérica para celebrar una fecha que contará con carrera larga y al 'sprint' en un fin de semana de máxima emoción en la ciudad carioca.

El Mundial de F1 llega a territorio sudamericano para disputar la vigésimo primera cita de la temporada en una fecha que puede ser crucial para el desenlace del campeonato.

La ciudad carioca pondrá a prueba en dos ocasiones a los mejor pilotos del mundo y es que el evento repartirá hasta un máximo de 33 puntos ya que contará tanto con carrera larga como con formato sprint.

Y, después del GP de México, todo está por decidir. Lando Norris se llevó la victoria dominando de principio a fin y se colocó al frente del campeonato con 357 puntos, uno más que su compañero Oscar Piastri (356 pts). Max Verstappen fue tercero y, aunque se distanció un poco de Norris, recortó diferencias con el australiano y redujo la cantidad de puntos que lo separan del líder.

Por otro lado, la fortuna no acompañó a los pilotos españoles en el GP de México. Ni Fernando Alonsoni Carlos Sainz completaron la carrera y buscarán redimirse en Brasil.

Horarios y dónde ver

Ahora, después de una semana de parón, el 'Gran Circo' regresa el viernes siete de noviembre con los Libres 1 a las 15:30h.

Más tarde, a las 19:30h, tendrá lugar la clasificación para la carrera al 'sprint'. Una prueba en la que los pilotos correrán 24 vueltas y se celebrará el sábado ocho a las 15:00h.

El mismo sábado, después de la prueba al 'sprint', será el turno de la clasificación para la carrera del domingo. A partir de las 19:00h, los participantes buscarán su mejor vuelta para obtener la mejor posición posible en la parrilla de salida de la carrera del domingo nueve de noviembre. Una carrera a 71 vueltas que comenzará a las 18:00h.

El Gran Premio se podrá ver por TV a través de 'Dazn'. Además, la página web de 'LaSextaDeportes' realizará una amplia cobertura con todas las novedades en Brasil así como un seguimiento en directo de las carreras.