El "tremendo" valor añadido que aporta Fernando Alonso a Aston Martin

Andy Cowell, jefe de la escudería, ha destacado el "feedback instantáneo" del bicampeón cuando "se bajó del coche a principios de año".

Durante una entrevista con un patrocinador del equipo, a Andy Cowell le preguntaron cuál es el secreto para sacar lo mejor de los pilotos.

Y el jefe de Aston Martin, sin titubear, afirmó: "Creo que es escucharles. Ellos son los que están en el coche. Sienten lo que hace el coche".

"Y hay que creer lo que dicen. Y luego asegurarse de que nuestros sensores, los datos que tenemos, casan con lo que los pilotos están viendo. Y luego trabajas en las partes que van a hacer que el coche sea más rápido, que no necesariamente es exactamente en lo que el piloto está pensando más", explicó el ex de Mercedes.

Para Cowell es clave aunar esas sensaciones del piloto con los datos que obtienen los ingenieros.

"Porque al final, se trata de lo que dice el cronómetro. Así que es escucharlos, reaccionar a ello, tener feedback, pero luego trabajar en las cosas que hacen que el coche sea más rápido", señaló.

Y en este aspecto, tener a Alonso es todo un valor añadido: "Con Fernando, ya sabes, cuando se bajó del coche a principios de año, su feedback instantáneo, la forma en que estaba captando ciertas cosas... hablaba con gran detalle acerca de lo que estaba sintiendo".

"Algunas partes eran mejores, otras no tanto. Esa descarga de datos era tremenda", añadió Cowell.