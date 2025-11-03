El consejo de los Márquez a la futura joya de MotoGP: "No hablamos de motos..."

Diogo Moreira, actual líder de Moto2, revela las conversaciones que tiene con el campeón y el subcampeón del mundo de la categoría reina. Todo con el mundial en juego.

Marc y Álex Márquez son las dos grandes figuras del motociclismo mundial actualmente. Los hermanos han finalizado el año copando los dos puestos más altos de MotoGP y siendo, sobre la pista, los dos pilotos más rápidos del campeonato.

Marc ha conquistado su noveno mundial y Álex ha firmado su mejor temporada en la categoría reina. Los dos son ídolos para una gran parte de los pilotos y su ejemplo de trabajo lo siguen muchos corredores que quieren llegar a la máxima élite del motociclismo.

Uno de ellos es Diogo Moreira, piloto de Moto2 y actual líder del campeonato a falta de dos carreras. El piloto brasileño es una de las grandes promesas del mundo del motor. Se espera que, más pronto que tarde, Moreira tenga un asiento en MotoGP pero tiene un objetivo más urgente, proclamarse campeón del mundo.

Su relación con los Márquez es muy buena y, en una entrevista para 'Mundo Deportivo', Diogo ha revelado los consejos que le han dado los hermanos para afrontar un momento tan tenso: "Me llamaron hace 4 o 5 años para ir a entrenar y la verdad que ahí empezó todo. La relación es muy buena con ellos. Cuando vamos a entrenar se está bien, aprendo mucho también y sobre todo cuando estamos juntos no hablamos de motos".

"Hablamos de otras cosas, nos reímos, y se aprende mucho. Me han dicho que tengo que estar tranquilo, hacer lo que vengo haciendo hasta ahora y sobre todo trabajar pensando en el domingo de carrera, que es donde se reparten los puntos", confesaba el brasileño.