Mazón tira de victimismo y anuncia su salida como president culpando al Gobierno de Sánchez: "Ya no puedo más"

Los detalles "Espero que cuando baje un poco el ruido la sociedad pueda distinguir a un hombre que se ha equivocado de una mala persona", ha defendido Mazón en una declaración institucional en la que ha anunciado su dimisión como president. Un discurso en el que se ha victimizado y culpado al Gobierno central.

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como president de la Comunitat Valenciana después de haber reflexionado durante días la decisión y con la sombra de su nefasta gestión durante la trágica DANA del pasado 29 de octubre de 2024 que causó la muerte de 229 personas. Mazón, que se ha posicionado como una víctima más, ha evitado pronunciar la palabra dimisión y no ha convocado elecciones anticipadas. Además, seguirá como manteniendo su acta de diputado en Les Corts, lo que le mantiene por el momento protegido judicialmente.

El 'popular' ha aprovechado su intervención para cargar contra el Gobierno de Sánchez al que le ha reprochado que no han hecho "ni una sola aportación a fondo perdido". "La falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa. Y aún lo sigue siendo", ha denunciado. "Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos", ha añadido.

Tras estos días "duros", "desgarradores", "crispados" y "en ocasiones, crueles", ha explicado Mazón, ahora ha llegado el momento de asumir los propios errores: "permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos" y "no pedir la declaración de emergencia nacional".

Mazón ha reconocido que fue un error "mantener la agenda de ese día", pero ha insistido en que "era inimaginable" que el Poyo fuera a pasar de ser un barranco seco a "una trampa mortal". "Yo debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda", ha asegurado, aunque ha seguido ahondando en la falsa tesis del apagón informativo. Una teoría que ya ha sido desmontada por la jueza de Catarroja.

"Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública, he intentado batallar para que se conociera la realidad de muchas cosas que ocurrieron el día 29", ha sostenido insistiendo en acusar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la AEMET de no avisar y que las obras del barranco del Poyo hubieran evitado la tragedia. "No voy a llamarles asesinos", ha deslizado.

Mazón ha insistido en que ha sido protagonista de una campaña contra él con "mentiras" y "presupuesto" e incluso de "repugnante ataque machista". "Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. Soy foco de crítica, odio y crispación", se ha lamentado. "Ha habido momentos insoportables para mí y sobre todo para mi familia", ha asegurado. "Ya no puedo más", ha aseverado.

En una intervención en la que ha exhibido la misma cobardía de la que ha hecho gala en el último año, Mazón sí ha reconocido que no estaba donde tenía que estar el día en que la DANA golpeó Valencia, cuando estuvo alargando la sobremesa en 'El Ventorro' mientras su pueblo se ahogaba.

Los últimos días de Mazón como president

El ya exmandatario ha vivido una intensa semana que comenzó con las críticas e insultos que le propinaron los familiares de las las víctimas durante el funeral de Estado celebrado en el aniversario de la fatídica fecha.

La imagen de Mazón mirando cómo todas esas víctimas cargaban contra él en un acto público le llevaron, al día siguiente, a reconocer que haría una "reflexión". "Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, lo que significa el día de ayer, lo que han significado estos días", manifestó.

El revuelo se generó rápidamente porque era la primera vez que abría la puerta a no continuar como presidente, pero él mismo reconoció una hora después, acto mediante, que no iba a haber "ninguna noticia política".

No obstante, el paso del fin de semana ha ido complicando el escenario de Carlos Mazón. Primero con sus compañeros de partido posicionando a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, como su posible sustituto.

Después, el diario 'Levante-EMV' soltó una noticia que puso cualquier coartada del president en entredicho. Según el citado medio, Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Mazón el día de la DANA, le habría enseñado un vídeo en el que se veían las inundaciones que se estaban produciendo en Utiel a las 17:40 de la tarde del 29 de octubre de 2024, es decir, tras el primer contacto entre el líder valenciano y Salomé Pradas.

Pero, pese a ello y siguiendo el relato que publicó la periodista en su carta abierta, Mazón siguió en El Ventorro hasta las 18:30-18:45, por tanto, una hora más desde que se le habría mostrado el vídeo. Precisamente una franja de tiempo en la que intercambió hasta tres contactos con su por entonces consellera, que estaba en un CECOPI al que Mazón no llegaría hasta las 20:28.

Y la gota que ha colmado el vaso ha sido la constante interlocución con Alberto Núñez Feijóo. Según adelantó 'El Mundo', el líder del Partido Popular estaba en "contacto directo" con el president valenciano para conocer su reflexión en la que tanto la elección de un sustituto como la de su dimisión estaban sobre la mesa.

Finalmente, tras la acumulación de acontecimientos, ha decidido dejar de aferrarse a su puesto como líder del Consell este domingo. Precisamente a escasas horas de que Maribel Vilaplana acuda ante la jueza de Catarroja para dar su testimonio como testigo de lo que sucedió aquella tarde en El Ventorro.

Pero Mazón se ha anticipado y ha renunciado a un cargo que, para muchos, ya debía haber soltado hace un año.

