Terrible caso
Investigan en Italia a tres adolescentes por el secuestro y tortura a un menor con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween
Los detalles Fue la madre de la víctima la que denunció ante la Policía que los menores habían encerrado a su hijo en una habitación, donde le habrían afeitado las cejas, maltratado y apagado un cigarrillo en un tobillo.
La Fiscalía de Menores de la ciudad italiana de Turín (norte) ha abierto este lunes una investigación contra dos chicos y una chica por el presunto secuestro y tortura de un menor de 15 años con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween, el pasado 31 de octubre.
Los hechos ocurrieron en Moncalieri, en la provincia de Turín, y los investigados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años, según han informado este lunes los medios locales.
Fue la madre de la víctima la que denunció ante la Policía que los tres adolescentes habían encerrado a su hijo, que tiene una discapacidad cognitiva, en una habitación, donde lo habrían maltratado y obligado a sumergirse en un río.
La denuncia que la mujer interpuso ante los carabineros (policía militarizada italiana) también señala que los agresores le habrían afeitado las cejas y algunos mechones de cabello, además de apagarle un cigarrillo en un tobillo.
En las últimas horas, los investigadores han identificado a los jóvenes acusados de la agresión y les han confiscado los teléfonos móviles, mientras la investigación continúa abierta.
