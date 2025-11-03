Investigan en Italia a tres adolescentes por el secuestro y tortura a un menor con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween

Imagen de archivo de un coche de la Policía italiana en Turín

Los detalles Fue la madre de la víctima la que denunció ante la Policía que los menores habían encerrado a su hijo en una habitación, donde le habrían afeitado las cejas, maltratado y apagado un cigarrillo en un tobillo.

La Fiscalía de Menores de la ciudad italiana de Turín (norte) ha abierto este lunes una investigación contra dos chicos y una chica por el presunto secuestro y tortura de un menor de 15 años con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween, el pasado 31 de octubre.

Los hechos ocurrieron en Moncalieri, en la provincia de Turín, y los investigados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años, según han informado este lunes los medios locales.

Fue la madre de la víctima la que denunció ante la Policía que los tres adolescentes habían encerrado a su hijo, que tiene una discapacidad cognitiva, en una habitación, donde lo habrían maltratado y obligado a sumergirse en un río.

La denuncia que la mujer interpuso ante los carabineros (policía militarizada italiana) también señala que los agresores le habrían afeitado las cejas y algunos mechones de cabello, además de apagarle un cigarrillo en un tobillo.

En las últimas horas, los investigadores han identificado a los jóvenes acusados de la agresión y les han confiscado los teléfonos móviles, mientras la investigación continúa abierta.

