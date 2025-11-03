"Márquez se hubiera jugado su carrera volviendo": ojo a cómo habla el médico de MotoGP de la lesión de Marc

El doctor Ángel Charte considera que el eneacampeón "ha cumplido lo que tenía que cumplir y la lesión que ha tenido no es fácil".

A pesar de que existía la posibilidad de que Marc Márquez reapareciera en la cita final de la temporada en Valencia, Ducati confirmó la semana pasada que su piloto no estará ni en el Gran Premio ni en el test del 18 de noviembre.

El doctor Ángel Charte, director médico del Mundial, ha afirmado que tanto el ilerdense como su equipo han tomado la decisión correcta para eliminar cualquier riesgo de recaída.

"Márquez ha cumplido lo que tenía que cumplir y la lesión que ha tenido no es fácil. Es una lesión grave porque ese brazo es un brazo que está muy tocado después de las cuatro operaciones. Creo que ha de volver cuando esté al cien por cien, como él mismo ha dicho en el vídeo que hizo. Hay que dejar al cuerpo que se vuelva a regenerar", ha explicado en 'As'.

Además, Charte ha querido resaltar que no se ha visto afectado el húmero derecho por el que tuvo que pasar hasta cuatro veces por quirófano tras su caída en Jerez 2020.

"En ningún caso se ha visto afectada la lesión anterior, la del húmero. Sólo se vio que había un tornillo doblado en el húmero y se reparó también. Y la coracoides tiene su historia. Parece que no sea nada, pero es un hueso importante. No es que sea más o menos grave sino que la recuperación hay que hacerla con más tranquilidad. La postura que ha adoptado es la correcta y es la que hubiera tomado yo", ha señalado.

Por último, el director médico de MotoGP ha incidido en el peligro que hubiera supuesto para Márquez reaparecer sin que la lesión estuviera al 100% curada.

"Las cuatro semanas de reposo no se las quita nadie y a nivel anímico está fenomenal, porque tiene los deberes hechos. Vendrá a Valencia de turista y se ha ganado a pulso este descanso, porque es un tío que ha hecho una temporada excepcional. En su caso, volver antes hubiera sido jugársela para nada y eso no merece la pena. Se hubiera jugado su carrera de volver antes de tiempo", ha zanjado.