La respuesta del jefe de retransmisiones de la F1 a un enfadado a Alonso: "Nada engañoso..."

Dean Locke es el director de retransmisiones de la Fórmula 1 y ha contestado a un Alonso que ya se ha quejado en varias ocasiones sobre las radios que se publican en las carreras.

Ya es un habitual que Fernando Alonso proteste por las radios que se publican en plena carrera. Ha denunciado que están fuera de contexto y que es injusto el papel en el que quedan los pilotos. Y ahora el director de retransmisiones de la Fórmula 1, Dean Locke, le ha respondido en 'Motorsport'.

Ha defendido Locke que la publicación de ciertas radios "no es engañoso ni tiene otras intenciones".

"Tenemos la responsabilidad de contar la historia de forma imparcial y precisa, por lo que no publicamos nada que sea engañoso o tenga otras intenciones. Fernando es increíble. Lo que es capaz de hacer con ese coche y aún así tener tiempo para pensar en ello es admirable, pero no somos su portavoz", dice el jefe de retransmisiones de la F1.

Quieren ser "honestos" y que los aficionados sepan de primera mano cómo es la F1: "Nuestro objetivo es ser honestos en la historia y hacer que los aficionados se involucren".

"Es fantástico el tipo de historias que podemos contar, cómo podemos mostrar la carrera desde la perspectiva de dos compañeros de equipo y cosas por el estilo, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces un piloto critica a su equipo sin conocer todos los hechos. Entonces tenemos que evitar las tergiversaciones", dice para finalizar.

Unas palabras con las que seguro no ha convencido a Fernando. El piloto de Aston Martin no entiende el uso que se hace de las radios y sobre todo en algunos pilotos en particular, como es su caso.