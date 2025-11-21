'Dardo' de un icono del tenis a Alcaraz: "Como no ha ganado suficiente dinero..."

Jimmy Connors, exnúmero uno del mundo, cuestiona la gestión del calendario del murciano y avisa con las exhibiciones previas al Open de Australia. Un exceso de desgaste antes de Melbourne podría pasarle factura.

Carlos Alcaraz ya mira a 2026, en concreto, al Open de Australia. La temporada dará comienzo con el primer Grand Slam del año, el único precisamente que no ha ganado Carlos. El murciano ya ha reconocido que ansía ganarlos y completar así las cuatro coronas del tenis mundial.

Sin embargo, Alcaraz se encuentra descansando y, más importante, recuperándose de un edema en su pierna derecha. El número uno del mundo se lesionó en la final de la Copa de Maestros ante Jannik Sinner y ese percance le obligó a causar baja en las finales de la Copa Davis con España.

Alcaraz piensa plenamente en el Open de Australia como próximo gran objetivo. Sin embargo, antes de que termine el año Carlos tiene agendadas dos exhibiciones en Estados Unidos durante la primera semana de diciembre. Algo que podría poner en peligro su recuperación o alargar más el tratamiento de cura.

Jimmy Connors, icono del tenis y exnúmero uno, ha sido duro con Alcaraz sobre sus decisiones a la hora de competir: "Es la temporada para ganar dinero, como si no hubieras ganado suficiente ya (ríe). Va a ser interesante ver. ¿Se esfuerzan demasiado y juegan más partidos de exhibición y llegan cansados ​​al Abierto de Australia?"

"Ya sabes qué dirán: 'He estado viajando, he estado haciendo esto y aquello, y he jugado demasiados partidos de exhibición, demasiados torneos especiales'. Puedes ganar mucho dinero, pero luego pierdes la segunda ronda del Open de Australia", concluye el extenista en unas declaraciones en el podcast 'Advantage Connors'.