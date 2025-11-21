El Supremo convoca a Ábalos y Koldo el próximo jueves para decidir si les envía a la cárcel

El contexto Anticorrupción tiene que decidir si pide fianza o prisión. La acusación popular, liderada por el PP, ya ha anunciado que solicitará prisión provisional.

El juez Leopoldo Puente decidirá el próximo jueves si mantiene en libertad a José Luis Ábalos y Koldo García o los envía a prisión. Ambos, junto al empresario Víctor de Aldama, están acusados de irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos por varios delitos, incluidos organización criminal y malversación, y 19 años y medio para García. Actualmente, ambos están en libertad con restricciones, pero la Fiscalía podría pedir su ingreso en prisión. El Partido Popular, que lidera la acusación popular, solicita 30 años de cárcel para Ábalos y García.

El juez que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidirá el próximo jueves si mantiene a José Luis Ábalos y Koldo García en libertad o les envía a prisión. El magistrado ha convocado al exministro y al que fuera su asesor el 27 de noviembre para resolver sobre la modificación de sus medidas cautelares cautelares que han solicitado tanto la Fiscalíacomo las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa.

Se trata de una comparecencia solicitada por las acusaciones para endurecer las cautelares que tienen ahora mismo ambos investigados -retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial-, debido a la proximidad del juicio.

A principio de mes, el juez propuso enviar a Ábalos y Koldo a juicio, junto al empresario Víctor de Aldama, por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Por ello la Fiscalía Anticorrupción pide 24 de prisión para el que fuera titular de Transportes por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Para el exasesor ministerial, el Ministerio Público reclama 19 años y medio de prisión y siete años para Aldama.

Además, Anticorrupción también ha pedido modificar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo, que ahora mismo están en libertad con la condición de comparecer periódicamente ante el juzgado y la prohibición de salir de España. Fuentes fiscales consultadas por laSexta han indicado que la Fiscalía contempla pedir que esas medidas se endurezcan, sin descartar pedir el ingreso en prisión provisional de ambos.

Así, Anticorrupción tiene que decidir si pide fianza o prisión. Si pidiera fianza está la cuestión de si los acusados pueden reunir los fondos requeridos con dinero en A para hacer frente a la misma.

Por su parte, el Partido Popular, que lidera la acusación popular unificada en el esta causa, ha pedido al juez que envíe a Ábalos y a Koldo a prisión provisional. El partido pide para ambos 30 años de cárcel, mientras que para Aldama solicita una pena de siete años de prisión, igual que la Fiscalía Anticorrupción.

