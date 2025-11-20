Un asistente a la misa de Franco toca los pechos a dos activistas que se manifestaban contra el fascismo

Los detalles Con la bandera anticonstitucional y un puro en la mano, el hombre ha agredido sexualmente a las dos mujeres mientras las insultaban llamándolas "guarras" y "perras".

España conmemora 50 años sin Franco, pero la sombra del dictador aún persiste para algunos. Durante una misa en su honor en Madrid, dos activistas de Femen fueron agredidas sexualmente por un asistente que les tocó los pechos repetidamente. Las mujeres protestaban contra el fascismo con lemas como "Fascismo legal, vergüenza nacional". Antes de la agresión, fueron insultadas y llamadas "guarras" y "perras". El agresor portaba una bandera anticonstitucional y un puro. La protesta, que duró pocos minutos, concluyó con las activistas retirándose del lugar.

España celebra este jueves 50 años sin Franco. Sin embargo, tras medio siglo ya de la muerte del dictador, a algunos les cuesta asumirlo. Así ha quedado claro cuando un asistente a la misma en honor al dictador ha agredido sexualmente tocando los pechos a dos activistas de Femen que se han manifestado contras el fascismo.

Primero las han insultado, las han llamado "guarras" y "perras", y después el hombre, con la bandera anticonstitucional en la mano y un puro en la boca, las ha agarrado de los pechos en varias ocasiones. Una agresión sexual que ha realizado ante las cámaras, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, tal y como se hacía hace 50 años.

Las dos mujeres protestaban con el pecho descubierto por la misa convocada en honor al dictador en la parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid, en cuya entrada se ha instalado una pequeña mesa para la venta de objetos relativos a Francisco Franco, con una bandera preconstitucional.

"Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" eran los lemas que gritaban y de las pancartas que han mostrado las activistas cuando han sido agredidas. "Señor, que no toque, que no toque", le han espetado al individuo. En ese momento, una mujer ha logrado arrebatarles una de las pancartas mientras continuaban los insultos.

Finalmente, las dos jóvenes se han marchado por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas ha durado unos minutos.

