Rafa Nadal se queda con el mejor punto de su carrera en Roland Garros

En el día que se cumple un año de la retirada de Nadal del tenis, Roland Garros ha compartido en redes sociales un emotivo vídeo del balear reaccionando a sus cuatro mejores puntos en el torneo.

El campeón más laureado de la historia del torneo ha podido rememorar cuatro de sus mejores puntos en París, todos ellos en momentos clave. Un bonito detalle que logró sacarle una sonrisa al extenista: "Si cogemos estos cuatro, ese punto es el mejor, yo creo".

Rafa no dudó, el elegido fue el impresionante intercambio de golpes con David Ferrer en los cuartos de final de 2005. "Fue en un momento muy importante del partido, un golpe difícil, regresando de una posición muy complicada". Tras esto, terminaría culminando con la consecución del título a los 19 años de edad, e iniciando así su dominio histórico en el torneo.

Los otros tres puntos mostrados en el vídeo pertenecían a la semifinal de 2021 ante Djokovic y a las finales de 2017 y 2011 contra Wawrinka y Federer respectivamente. Tres puntazos que bien podían haber sido sustituidos por otros completamente distintos, pues el repertorio de puntos espectaculares de Nadal es (casi) interminable.

También se acordó de las excepcionales condiciones con las que contaba en el inicio de su carrera: "Me recuerda a lo rápido que era en aquellos días" a lo que añadió, "tenía la energía, la velocidad y la potencia que más tarde tuve que compensar con otras cosas". Un vídeo muy especial para recordar a la mayor leyenda de Roland-Garros.