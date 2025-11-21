Semifinales de la Final a 8 de la Copa Davis 2025: equipos, horarios y dónde ver

La competición se encuentra en su apogeo y Bélgica, Italia, España y Alemania se jugarán el puesto por ir a la gran final de este domingo.

La ronda de cuartos de final de la Copa Davis 2025 ya ha terminado y tan solo cuatro selecciones continúan con el objetivo de alzarse con la 'Ensaladera' en Bolonia.

Francia, Austria, República Checa y Argentina se han quedado a las puertas de las semifinales tras caer ante Bélgica, Italia, España y Alemania, respectivamente.

El conjunto liderado por David Ferrervenció a los checos 2-1 después de perder el primer encuentro entre Pablo Carreño y Jakub Mensik en los dos primeros sets.

Pese a ello, Jaume Munar supo imponerse ante Jiri Lehecka, y Marcel Granoller y Pedro Martínez desempataron la contienda en dos horas de partido.

Con esta primera victoria en la primera ronda del torneo, los españoles ahora deberán enfrentarse a la poderosa Alemania de Alexander Zverev este sábado 22 de noviembre a las 12:00 horas en el SuperTennis Arena.

Por su parte, Carlos Alcaraz, baja notable del equipo español de última hora "por recomendación médica", celebró la victoria de España desde su casa, mientras se recupera de un edema en el isquiotibial de la pierna derecha.