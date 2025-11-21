Importantes cambios en La Vuelta a España por el GP de Madrid F1

Presentación del Gran Premio de España de Fórmula Uno de Madrid en Ifema, Madrid.

El año que viene la F1 aterriza en Madrid el 13 de septiembre. Fecha que coincide con el final de La Vuelta Ciclista a España , que se ha visto obligada a trasladar su último tramo a Granada.

Ya es oficial que el Paseo de la Castellana no vivirá la llegada de los ciclistas de La Vuelta como es tradición. Sus organizadores han confirmado el traslado a Granada del final de la última prueba con motivo de la celebración del GP de España de Fórmula 1.

Tras más de 45 años, los monoplazas regresan a Madrid. Correrán en IFEMA , al norte de la capital. Ante esta situación, La Vuelta ha encontrado una solución para que la ciudad no albergue dos eventos deportivos de tal magnitud en un mismo fin de semana.

Después de plantear a Canarias como alternativa, finalmente no ha habido acuerdo con el archipiélago por la presencia de un equipo israelí en la competición. Un detalle que (como ya hemos podido comprobar este año) no pasa desapercibido y genera mucha controversia.

Granada se postula como principal candidata a acoger este evento. Sería la tercera ciudad (después de que Santiago de Compostela lo haya hecho en tres ocasiones) en acoger a la tercera grande (después del Giro y el Tour) en los últimos 40 años.

De todas maneras, antes del 17 de diciembre saldremos de dudas. Es cuando el pistoletazo de salida tiene lugar en Mónaco, y el recorrido tiene que estar fijado. Todo apunta a que la línea de meta se situará finalmente a la sombra de la Alhambra.