Bombazo de un campeón de Fórmula 1: ¡Verstappen fichará por Mercedes!

Damon Hill ha comentado recientemente la situación actual de la Fórmula 1. El expiloto analizó el presente del neerlandés dentro de Red Bull asegurando una posible salida a uno de sus rivales más directos.

Las temporada 2026 no está siendo plácida para Max Verstappen. El neerlandés ha manifestado en repetidas ocasiones su descontento con la nueva normativa y los resultados no se están adecuando con lo esperado en Red Bull. Tras dos fechas, Max solo suma 8 puntos, muy alejado de su rendimiento habitual.

Mientras tanto, otros equipos de la parrilla están mostrando su dominio sobre la escudería austríaca, con especial énfasis en Mercedes. George Russell y Kimi Antonelli son, sin lugar a dudas, los más rápidos del 'paddock' y así lo vienen demostrando en cada circuito.

Sin embargo, esta situación podría estallar la temporada que viene, en palabras de Damon Hill. El campeón de Fórmula 1 en 1996 revelaba en el podcast 'Stay on Track' una 'bomba' que podría dinamitar el mercado de pilotos por completo.

"He escuchado pequeños rumores de que Verstappen no está muy contento actualmente en Red Bul", afirmaba el británico y atención a la consecuencia de esto. "Fichará por Mercedes", sentenciaba Hill. Un movimiento que, de producirse, agitaría notablemente el campeonato, al situar al mejor piloto de los últimos años en el que probablemente será uno de los mejores coches en 2027, si no el mejor.

No obstante, este movimiento aún plantea una incógnita sin respuesta: qué piloto saldrá de Brackley para la llegada de Verstappen. Pero Damon Hill también resolvía la pregunta: "El que se irá será Russell, aunque gane el Mundial, George siempre es temporal". Toda una revelación en la F1 que podría iniciar toda una oleada de rumores y especulaciones de cara a lo que resta de campeonato.