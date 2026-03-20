La contundente respuesta de Norris a Hamilton sobre otra 'ventaja' de Mercedes: "Te inventas cosas"

El vigente campeón del mundo ha desmentido que las unidades de potencia alemanas cuenten con una ventaja similar al "modo fiesta" que usó Mercedes durante el dominio de Hamilton previo a 2020.

La ventaja de Mercedes en el mundial de Fórmula 1 es evidente. En los dos primeros Grandes Premios del calendario, tanto George Russell como Kimi Antonelli se han repartido las victorias. Por detrás de ellos se sitúa Ferrari. La escudería italiana es el único equipo capaz de luchar con ellos, pese a no contar con la superioridad en el motor.

En las últimas semanas, Lewis Hamilton y Charles Leclerc han mostrado su disconformidad con el motor de los alemanes y su aparente ventaja sobre el resto de motores. Sin embargo, el piloto británico y heptacampeón de la F1 ha destapado otra 'ventaja' que podrían estar aprovechando los equipos que cuentan con la unidad de potencia teutona.

En concreto, se trata de Party Mode o "modo fiesta". Una configuración del motor bastante agresiva en comparación con el resto que ya empleó Mercedes durante el dominio de Hamilton en la categoría. "Nuestro modo de clasificación es el más divertido; debería ser el 'modo fiesta'", confesó Lewis antes del GP de Australia de 2018.

Pese a que en 2020, con la entrada del anterior reglamento, dicho modo se prohibió, el piloto de Ferrari señala que, con el cambio de las unidades de potencia actuales, Mercedes podría haberlo reintroducido.

"En la clasificación tienen otro modo al que pueden recurrir, algo así como el 'modo fiesta' de antaño, y una vez llegan a la Q2 lo activan, y nosotros no tenemos eso", afirmó Hamilton una vez concluida la clasificación del GP de China, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Lando Norris desmiente a su compatriota

Hamilton señala que, pese a usar esa ventaja en la clasificación, luego durante la carrera no la tienen, aunque siguen por delante del resto. "En la carrera, obviamente no tienen ese modo, así que siguen teniendo una ventaja general. Tenemos que averiguar qué es eso, pero hay algo más que ellos son capaces de sacar, especialmente en la Q2", explicó el heptacampeón del mundo.

"Se ve que en la Q1 no estamos tan lejos, y de repente es como un gran salto. Creo que estábamos una décima por detrás en la Q1, y de repente son siete décimas o medio segundo más. Es un gran salto", añadía.

Ante tal acusación sin fundamento, otro piloto y campeón del mundo que emplea el motor de Mercedes ha desmentido a Hamilton de forma contundente. "Nosotros no tenemos eso. No. A veces, cuando estás un poco fuera de forma, te inventas cosas en la cabeza", sentencia Lando Norris, rechazando las declaraciones de su compatriota.