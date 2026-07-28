"Si alguien puede lograrlo, ese es Newey": un expiloto de F1 apuesta por el éxito de Aston Martin

Juan Pablo Montoya se ha mostrado optimista con el futuro de la escudería británica ante la llegada de mejoras y el trabajo de Adrian Newey.

Aston Martin ha reiniciado su temporada en la Fórmula 1. La escudería británica ha visto cómo las mejoras introducidas en Hungría han surtido efecto en su rendimiento, y ahora trabajan en llegar a Zandvoort con un mayor paquete junto al nuevo motor Honda.

Tal es la euforia e ilusión en el garaje de los de Silverstone que una figura autorizada del 'Grand Prix' prevé que los británicos triunfen en el futuro. "La cuestión es cuándo. No se trata de si sucederá, sino de cuándo y de si el calendario le conviene. Van a dar un gran salto adelante. Creo que este avance será enorme", asegura Juan Pablo Montoya, expiloto de F1, en el programa de F1 TV 'Weekend Warm-Up'.

A su vez, Montoya ha comparado la situación de Aston Martin con la de Red Bull y sus pilotos, Fernando Alonso y Max Verstappen. "Públicamente, intenta animar un poco al equipo, igual que hace Max. Siguiendo el lema: 'Quiero quedarme, pero tenéis que mejorar'. Sin embargo, siendo realistas, él está en la mejor posición. Si alguien puede lograrlo, ese es Adrian y Aston Martin", añade el colombiano.

Aunque el expiloto espera un ilusionante futuro para los británicos, este ha asegurado que lo visto en Hungaroring no tendrá nada que ver con lo que les espera en el resto de carreras. "No creo que Hungría ofrezca una imagen real de dónde estarán dentro de uno o dos meses", asegura.

Por último, Montoya ha asegurado que el nuevo motor mostrará una realidad diferente a la actual para el equipo. "En cuanto tengan el nuevo sistema de propulsión y todo esté listo, en Monza, Bakú, Madrid y en las siguientes carreras tendremos una idea más clara", ha concluido.

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