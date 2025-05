En Austria avisan de este 'bombazo' sobre Red Bull: ¡Horner está en la rampa de salida!

El inicio de temporada de Red Bull es cuanto menos turbulento. De los rumores que apuntan a la marcha de Max Verstappen esta temporada y los mareantes cambios con el segundo piloto de la dupla, llega otra noticia que puede sacudir de lleno el seno de Milton Keynes.

El 'team principal' de Red Bull, Christian Horner, puede estar a punto de dejar la escudería muy pronto. Según la información publicada por el medio austriaco 'OE24', el director británico podría abandonar el equipo tras el Gran Premio de Imola.

Las razones que apuntan es la difícil relación entre el inglés y la vertiente austriaca de equipo donde sobresale el polémico asesor deportivoHelmut Marko. Apuntan que ese desgaste es producido por las acusaciones de una empleada por comportamiento inadecuado de Horner allá por febrero de 2024.

Por otro lado, los resultados deportivos esta temporada no están ayudando a disipar la tormenta. Las prestaciones de este Red Bull son muy inferiores a McLarene incluso Mercedesen carrera. Mientras, el tetracampeón neerlandés no puede hacer milagros. En la clasificación de Constructores el equipo se encuentra tercero y Ferrariestá a tan solo once puntos.

Una noticia que aun así sería sorprendente que ocurra también por la falta de opciones viables que hay en el mercado. La reciente dimisión del exjefe de Alpine, Oliver Oakes, o Franz Tost, mítico líder de la formación del equipo B, serían las únicas opciones disponibles.