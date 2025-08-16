La osadía de la revelación de Cincinnati ante Sinner: "Es una persona con dos brazos y dos piernas..."

Terence Atmane se medirá al número uno del mundo después de eliminar a Taylor Fritz, número 4, y a Holger Rune, número 9, en una semana inolvidable para el tenista francés que quiere seguir soñando.

Terence Atmane es la gran sorpresa del Master 1000 de Cincinnati. El número 136 del Ranking ATP se ha ganado el derecho a soñar después de colarse en las semifinales del torneo tras eliminar en cuartos de final al danés Holger Rune (Nº9 del mundo) y en octavos al estadounidense Taylor Fritz (Nº4).

El galo ya se ha asegurado obtener la mejor clasificación de su carrera cuando finalice el campeonato y ahora afronta el reto más importante de su vida. En la semifinal del Master 1000, como último obstáculo antes de una histórica final, espera Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón del torneo que no ha cedido ni un solo set en la edición de 2025.

Sin embargo, Atmane se mostró eufórico y motivado de cara a este enfrentamiento después de terminar su partido de cuartos de final: "Ha sido un partido fantástico. He pasado un rato estupendo en la pista. Es por momentos como este por lo que entreno tan duro cada día. Estoy deseando que llegue el sábado para disputar la semifinal".

De hecho, a pesar de enfrentar un reto casi imposible, el tenista francés se muestra confiado después del nivel que ha demostrado en una semana mágica: "Logré elevar tanto mi tenis que tengo la impresión de que habría sido lo mismo con cualquier otro rival. Son cosas que tengo en mi repertorio y que se pueden explotar y repetir".

Ahora, llega el momento de jugarse el pase a la final y Atmane tiene claras sus bazas antes de disputar el partido más importante de su carrera: "(Sinner) Es una persona con dos brazos y dos piernas, como yo. Es el número 1 del mundo, gana Grand Slams, bravo por él. Después de haber vencido al número 4 y al número 9 del mundo, podré medirme contra el número uno. Veré cómo es el nivel más alto. De todos modos, desde el comienzo del torneo no tengo nada que perder y eso no cambiará el sábado".