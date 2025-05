Max Verstappen compite de incógnito en Nürburgring... ¡con un Ferrari!

Si por algo se caracteriza Max Verstappen es por ser uno de esos pilotos que mira más allá de la Fórmula 1. Siguiendo el ejemplo de otro gran campeón como Fernando Alonso, el neerlandés siempre ha expresado su deseo de probar otras categorías del automovilismo.

Este viernes 9 de mayo se ha vuelto a ver al tetracampeón del mundo en pista pilotando algo ajeno a un F1. De hecho, el de Red Bull ha sorprendido a todos conduciendo un prototipo de GT3 de Ferrarien el emblemático circuito de Nürburgring, tal y como ha publicado el medio 'AMuS'.

Lo más sorprendente reside en que ha testeado el modelo con un sobrenombre que ha despertado la discordia de los presentes: Franz Hermann. Y es que ha buscado pasar desapercibido dentro de los test oficiales de la Nürburgring Langstrecken Series.

Que pilote un modelo de Ferraridispara la rumorología sobre si hay un interés en Verstappen de ofrecerse a la escudería de Maranello. En cambio, este lució los adhesivos de la empresa de bebidas energética, lo que hizo que fuera descubierta su anonimato.

Por otro lado, tal y como recoge 'SoyMotor', el neerlandés ya manifestó un interés para competir en esta categoría: "La Nürburgring Nordschleife es uno de mis circuitos favoritos absolutos y espero poder competir aquí dentro de unos años también con un GT3 real".

Max Verstappen is running a Ferrari 296 GT3 in todays official NLS test on the Nürburgring Nordschleife. He tried to stay unnoticed using the name "Franz Hermann" on his car. We've got some pics and infos.

AMuS exclusive (in German): https://t.co/hnxUvdEYVCpic.twitter.com/Rf1u1mpVdS