El aviso de Medvedev a Carlos Alcaraz antes de la semifinal de Indian Wells

El ruso, que está completando un excelente arranque de 2026, asegura que tiene "una gran oportunidad" para vencer al número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se medirán este sábado para obtener un billete para la final de Indian Wells, el primer Masters 1000 del año.

Desde que el murciano irrumpiese en el circuito hace ya cinco años, ambos se han medido en un total de ocho ocasiones.

El balance es aplastante a favor del español: seis victorias por solo dos del moscovita, que no le gana desde 2023.

Eso sí, esta vez se sienta con la capacidad de dar la 'campanada'. Así lo afirmó en rueda de prensa tras vencer en dos mangas a Jack Draper, vigente campeón del torneo.

"Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la cancha aquí esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos", explicó.

A pesar de encontrarse muy cómodo con una de las pistas más lentas de la gira de dura, Medvedev sabe que deberá hacer un partido casi perfecto si quiere medirse en la final contra Jannik Sinner o Alexander Zverev.

"Sé que es el rival más duro posible, junto a Sinner, y que necesitaré dar lo mejor de mí para poder ganar", zanjó.