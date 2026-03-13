Jorge Drexler: "El único país que salvó a mi familia de un campo de concentración fue Bolivia"

El contexto El músico uruguayo presenta 'Taracá' , un álbum inspirado en la música uruguaya del candombe y lo hace invitando a artistas como Ángeles Toledano o Young Miko entre muchos otros.

Jorge Drexler, aclamado cantautor uruguayo, ha dedicado su carrera a desafiar fronteras culturales y lingüísticas. Hace 21 años, ganó un Oscar por "Al otro lado del río", la primera canción en español en lograrlo. En aquella ceremonia, Antonio Banderas y Carlos Santana interpretaron su canción, ya que Drexler no era conocido en Estados Unidos. Hoy, el español ha ganado terreno en eventos como la Super Bowl, donde Bad Bunny cantó en español. Drexler reflexiona sobre su historia familiar, recordando que Bolivia salvó a su familia del Holocausto. Su último disco, 'Taracá', explora el candombe y cuenta con colaboraciones diversas, incluyendo flamenco y música urbana.

Jorge Drexler lleva varias décadas jugando con las fronteras. Las que separan países, géneros musicales y formas de vivir la música, pero también las que levanta el lenguaje. Hace 21 años que Prince pronunció su nombre para entregarle el Oscar a Mejor Canción Original por Al otro lado del río, la primera en castellano en conseguirlo.

"No me pusieron porque mi cara no tenía audiencia", comenta entre risas recordando aquella noche. Drexler no actuó interpretando su canción, en su lugar fueron Antonio Banderas y Carlos Santana los encargados de levantar aquel tótem de la música latina en el escenario del Teatro Kodak. Caras más reconocibles para el público estadounidense que la de un cantautor uruguayo de 41 años que acababa de hacer historia.

Pero los tiempos han cambiado y la comparación no tarda en surgir. Bad Bunny cantó durante el intermedio de la Super Bowl para millones de espectadores y lo hizo íntegramente en español dos décadas después de aquel otro momento: "Son los dos grandes espectáculos del imaginario estadounidense, los Oscar y el intermedio de la Super Bowl, y la conclusión es que el español consiguió colarse en ambas", explica.

Frontera es una palabra extranjera

Aquella frontera del idioma se derriba en un país donde "el biligüismo más que una opción es el futuro", como explica el músico. Y mientras crece el alambre de espino en cada linde, Drexler no puede evitar recordar su propia historia familiar: "El único país que salvó a mi familia de acabar en un campo de concentración fue Bolivia".

Cuenta que "esperaron hasta el último momento" para que una cancillería latinoamericana les expidiese un visado. La única que quedaba abierta era la boliviana y así los Drexler atravesaron unas cuantas fronteras para viajar desde Alemania hasta Latinoamérica.

"Quienes hoy rechazan la entrada de migrantes pueden ser los abuelos de los nietos que necesiten ese asilo", recuerda con esas mismas palabras que "el mundo no va en una única dirección, a veces deja de avanzar y retrocede". Ese retroceso a veces deja cojas de esperanzas incluso a las canciones.

Es así en Milonga del moro judío, una canción compuesta para su disco Eco de 2004. Tomando un estribillo de Chicho Sánchez Ferlosio (Yo soy un moro judío / que vive que con los cristianos / No sé qué dios es el mío / ni cuáles son mis hermanos), Drexler escribió un tema antibelicista, que ponía el valor humano por delante de cualquier "trozo de tela triste" y con cierta esperanza en una hipotética convivencia entre palestinos e israelíes: "La escribí con la ingenuidad que da la juventud pero estamos cada vez más lejos de lo que plantea la canción".

Taracá

Aún así es reconfortante que mientras las fronteras se estrechan y cierran cada vez más, al menos la música encuentra modos de viajar de una forma mucho más liviana. Es así en 'Taracá' su último disco. Un álbum inspirado en el candombe, un género musical muy ligado a la cultura del país, tocado con un ritmo que recuerda a la samba, también de origen similar, africano, percusivo y proveniente de las comunidades de esclavos con los que se comerciaba hace dos siglos en el Cono Sur.

El propio nombre describe onomatopéyicamente el ritmo que sus intérpretes siguen y para cuya grabación Drexler ha contado con la participación de grandes candombistas. Desde la banda Rueda de Candombe hasta jovencísimos intérpretes del género como Facundo Balta, de 23 años y la esperanza dentro del género.

"A ver si lo que piensas que es moderno a ellos ya les parece viejo"

A estos nombres se le suman los de la cantaora Ángeles Toledano, porque sí, también hay flamenco en 'Taracá'; y de superestrellas de la música urbana como Young Miko. Con esta última confiesa que tenía la esperanza de poder aprender a interpretar y escribir reggaeton, género inexplorado por ahora dentro del repertorio de Drexler. "La canción que hicimos con los mejores artistas de Puerto Rico de urbano terminó siendo una balada a dos guitarras", comenta entre risas.

Son más de una decena de discos los que lleva el artista a sus espaldas. No es de extrañar que los vaivenes y ciclos de los gustos y modas musicales hayan soplado a favor varias veces para el artista: "Me dije, a ver si lo que piensas que es moderno a ellos ya les parece viejo. El mundo se ha movido pero, ¿en qué dirección? ¿En la tuya? Pues entonces quédate donde estás", sentencia.

Admite que durante la elaboración del disco fueron dos figuras las que más le rondaron. La de Pucho, C.Tangana, amigo y colaborador del músico uruguayo; y la de Pablo, su propio hijo. Drexler no puede ocultar una sonrisa al hablar de su proyecto musical, pablopablo.

Su debut, Canciones en Mí, se cerraba con Las tuyas, una canción donde ironizaba sobre el hecho de ser hijo de su padre de la forma más tierna posible: "Papá toqué mis canciones pero no ha funcionado ninguna / La próxima vez que me llamen les toco las tuyas". "Estoy muy orgulloso de que haya buscado su camino, sin apellidos", explica sin ocultar una sonrisa de orgullo. Nos alargamos de tiempo en la entrevista y cuando tratamos de excusarnos por esto último admite que "está a gusto", sobre todo "porque estamos hablando de Pablo".

'Taracá' ya está disponible en todas las plataformas y Jorge Drexler actuará el 26 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, el 16 de octubre en el Roig Arena de Valencia y el 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.