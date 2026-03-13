La segunda mujer que acusa a Errejón de agresión sexual no ratifica su denuncia ante la jueza

Los detalles Al no ratificarse la denuncia en el juzgado, el caso quedaría abocado a su archivo. Según la defensa de la presunta víctima, en la decisión de la mujer pesan mucho las consecuencias que puede tener para ella el proceso y la exposición pública en los medios.

La segunda denuncia por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón, presentada por una mujer, no ha sido ratificada ante la jueza, lo que podría llevar al archivo de la investigación, según fuentes de la defensa. El abogado de la denunciante, Alfredo Arrién, explicó a EFE que su cliente no acudió al juzgado debido a un ataque de pánico, temiendo las repercusiones del proceso y la exposición pública. Esta denuncia, admitida por el juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid, es la segunda contra Errejón, tras la presentada por la actriz Elisa Mouliaá por hechos de octubre de 2021.

La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante la jueza, según confirman fuentes de la defensa a laSexta. Esta decisión aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas.

Según el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, la presunta víctima no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso y la exposición pública. Estaba citada ayer y no se vio con fuerzas para afrontar la posibilidad de que su nombre apareciera en los medios de comunicación.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.

Fuentes próximas a Errejón señalan que se han enterado por los medios e insisten en que no les sorprende porque, según ellos, "todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de la Sra. Mouliaá en relación con su propio procedimiento". "Las operaciones mediáticas del dúo Arrién-Mouliaà cada vez tienen menos recorrido. Y ninguna credibilidad", añaden..

En la denuncia, a la que que tuvo acceso laSexta, el abogado atribuye a Errejón dos delitos de agresión sexual (con violencia al ser los hechos anteriores a la ley del 'solo sí es sí'). La denunciante pedía la consideración de testigo protegida, algo que el juzgado le negó.

La presunta víctima describía tres agresiones sexuales que habría cometido el exdiputado. La primera, según expone la denuncia, habría tenido lugar en el baño de un local de Móstoles el 16 de octubre de 2021, ocho días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá.

La mujer estaba en una boda y Errejón le habría pedido un taxi para que le acompañara a una fiesta que se estaba celebrando en ese local. La mujer accedió y, una vez dentro del local, consumieron alcohol y drogas. En los baños del local, Errejón "insistió" en que la denunciante le practicara una felación. "En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína -sustancia que ambos inhalaron- la denunciante accedió de manera renuente", recoge el escrito.

Según la denuncia, ambos mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa del expolítico. Así, tanto en el trayecto como en el piso de Errejón, este la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle "si gritas será peor" o "si te resistes será peor". En la vivienda, aunque ella se había negado a la penetración sin protección, Errejón la habría penetrado vaginalmente.

En un momento dado, añadía en su relato, Errejón la violó "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello. Tras esto, explicaba que se fue del domicilio. Luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar más con él. Tras estos hechos, apunta que sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

