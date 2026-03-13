Uno de los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas confiesa el crimen

El contexto El hombre ha exculpado a su hermano, que contaba con una coartada para el día en el que la mujer desapareció. Los dos hermanos fueron detenidos tras hallarse restos óseos en un patio interior de su vivienda.

Uno de los dos hermanos detenidos este miércoles por la muerte de Francisca Cadenas, la mujer de Hornachos (Badajoz) desaparecida desde 2017, se ha declarado culpable del crimen, según confirman fuentes de la investigación a laSexta. Se trata del hermano menor, Julián.

El hombre ha exculpado a su hermano 'Lolo', que contaba con una coartada para las horas en la que Francisca desapareció. Los dos hermanos fueron detenidos tras hallarse restos óseos en un patio interior de su vivienda, a escasos metros de la vivienda en la que vivía Cadenas. Apenas horas después de este hallazgo, los análisis llevados a cabo determinaron que eran los restos de Cadenas.

Este viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han continuado los registros en la vivienda de los dos hermanos detenidos por tercer día consecutivo. Los detenidos han pasado su segunda noche en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra.

La familia de Francisca encuentra algo de descanso después de nueve años

Francisca desapareció el 9 de mayo de 2017 a pocos metros de su casa. Eran alrededor de las once de la noche. Había estado cuidando a la hija de unos amigos durante la tarde y cuando vinieron a recoger a la pequeña salió para acompañarla al coche. La última vez que se la vio fue en un callejón cercano a su casa. El último en verla fue Carlos, un vecino, temporero. Fue el primer sospechoso, pero quedó descartado. También descartaron al matrimonio al que Francisca fue a despedir: Adelaida y Antonio.

El pueblo, de menos de 4.000 habitantes, se volcó en la búsqueda. Hubo batidas y se examinaron con cámaras especiales los pozos del pueblo. Francisca había salido de casa sin teléfono, llaves ni cartera. Vivía con su marido y sus tres hijos. Desde un primer momento se descartó una desaparición voluntaria.

Los hermanos Julián y Manuel 'Lolo' González vivían a solo unos metros, de camino entre la salida del callejón y la vivienda de Francisca. Nunca fueron señalados oficialmente por la investigación. No tenían antecedentes, y la relación con la familia siempre había sido cordial, incluso uno de ellos fue a la boda de uno de sus hijos.

Pero sí hubo cosas que a la familia no le cuadraban. La noche de la desaparición, Julián se negó a abrir la puerta y, según la familia de Francisca, escucharon ruidos de un taladro dentro de la casa de los dos hermanos.

La investigación no llegó a hacer oficial ningún sospechoso y la falta de pruebas llevó a que se archivase en 2019. Pero ni familia ni la localidad de Hornachos olvidaron.

En 2024, siete años después de la desaparición y cuando parecía que no había nada que hacer, la familia lograba que se reabriera el caso con la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La UCO asumió un papel más activo en la investigación, reconstruyendo los hechos, utilizando medios más modernos y con nuevas líneas de trabajo, centrando el foco en el tramo donde se vio a Cadenas por última vez.

A partir de febrero de 2026, se intensificó la investigación teniendo como epicentro la calle en la que vivía Francisca, ya que se tenía la sospecha de que podía haber vecinos involucrados. Todo se precipitaba hace unos días, con la toma de declaración de los dos hermanos, Julián y Manuel 'Lolo' González, en el cuartel de la Guardia Civil en Zafra. Ellos insistían en su inocencia.

Pero el registro de su vivienda este mismo miércoles dio con restos óseos ocultos. Estaban enterrados bajo el suelo en una especie de hall que da acceso a la planta superior de la casa. Picaron, levantaron el suelo y allí estaban escondidos desde hace nueve años, a solo unos metros de los hijos y del marido de Francisca. Los análisis biológicos confirmaron que era Francisca.

De los dos detenidos, el hermano mayor, 'Lolo' sigue insistiendo en su inocencia.

La familia de Francisca "tenía muy claro dónde había que buscar"

La familia de Francisca Cadenas "tenían muy claro dónde había que buscar, y sin embargo se tardó lo que se tardó", desde su desaparición en mayo de 2017, ha señalado el vicepresidente de Quien Sabe Donde Global, el periodista Paco Lobatón, quien ha considerado que los hijos tenían "más que una intuición" sobre lo que había pasado con esta mujer.

Lobatón se ha pronunciado así desde Hornachos, donde ha acudido a visitar a la familia, y ha admitido que siente "una emoción muy grande, porque lo que ha ocurrido es muy grande también". Y es que la desaparición de Francisca Cadenas tiene "nueve años detrás de lucha, de perseverancia, con muchos momentos en los que parecía que se daba un paso, pero no se daba", ha lamentado.

En ese sentido, ha avanzado que ahora queda "un camino muy duro" también para la familia, en el que ha confiado en que "se haga justicia realmente" con los "presuntos autores de este crimen horrendo", ha dicho.

