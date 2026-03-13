El Gobierno cubano confirma "conversaciones" con EEUU para buscar soluciones al bloqueo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una imagen de archivoE

El propósito de estas conversaciones, según ha indicado el presidente de Cuba es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución".

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) ha anunciado este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

El propósito de estas conversaciones es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", ha indicado Díaz-Canel por su parte en un mensaje grabado.

Desde que Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y destituyó al benefactor extranjero más importante de Cuba en enero, Trump ha cortado los envíos de petróleo venezolano a Cuba y ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

En las últimas semanas, Trump había realizado una serie de declaraciones afirmando que Cuba estaba al borde del colapso o deseosa de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El lunes dijo que Cuba podría ser objeto de una "toma de poder amistosa", y luego agregó: "Puede que no sea una toma de poder amistosa".

