¡Histórico Alcaraz! La estadística que le sitúa por encima de Nadal, Djokovic, Federer y Sinner

El número uno del mundo se ha convertido en Idian Wells en el séptimo tenista de la historia en conseguir un mayor número de triunfos en sus primeros 200 partidos sobre pista dura.

Carlos Alcaraz continúa imbatido en 2026 y acumula ya un global de 16-0. Pendiente de disputar las semifinales de Indian Wells, donde se medirá con Daniil Medvedev, el murciano ha roto un récord más en su paso por California.

A lo largo de su corta carrera, el número uno del mundo suma ya 200 partidos sobre pista dura. De ellos ha ganado 158, marcando así un mejor registro que muchas leyendas del tenis al momento de alcanzar la doble centena. Se sitúa como el séptimo tenista de la historia que más partidos ha ganado sobre esta superficie a esta altura, por encima de grandes figuras del tenis.

Entre ellos están los tres integrantes del 'Big 3': Novak Djokovic (153), Rafa Nadal (150) y Roger Federer (145). Con estas cifras el murciano ya supera en esta marca a tres de los tenistas más legendarios de este siglo. También a Pete Sampras (155) y Andre Agassi (152). Y por si fuera poco, se sitúa también por encima de su actual máximo rival, Jannik Sinner, que logró 154 triunfos.

De esta manera Alcaraz entra una vez más en la historia logrando una séptima marca histórica. Siendo superado solo por nombres como Jimmy Connors, John McEnroe o Ivan Lendl. Palabras mayores para el murciano, que sigue adentrándose a pasos agigantados en el 'hall of fame' del tenis.