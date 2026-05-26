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Surgió después de su primer Roland Garros

Rafa Nadal no es humano: atención a la espeluznante imagen de su tobillo

El balear lidia desde hace más de 20 años con el síndrome de Muller-Weiss, una enfermedad degenerativa, crónica y sin cura.

El tobillo de Rafa NadalEl tobillo de Rafa NadalNetflix

En el documental que estrenará este viernes Netflix sobre Rafa Nadal, el manacorí al fin muestra una imagen de cómo tiene su tobillo izquierdo.

En 2005, después de ganar su primer Roland Garros, al balear le diagnosticaron que padecía el síndrome de Muller-Weiss.

Se trata de una enfermedad degenerativa, crónica y sin cura en el hueso escafoides tarsiano que produce la deformación progresiva del mismo y dolores muy fuertes.

Fue la lesión más condicionante de toda su trayectoria ya que se trata de un hueso clave para la estabilidad y para repartir cargas.

Rafa tuvo que modificar sus zapatillas usando plantillas especiales, viéndose obligado en ocasiones a jugar infiltrado y con dolor. El ejemplo más claro fue Roland Garros 2022, donde ganó con el pie izquierdo completamente dormido.

El síndrome le ha producido un bulto que sobresale en su pie y que, como se ve en las imágenes, da un tinte heroico a una carrera que cerró con 22 Grand Slams.

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