Sinner desvela cómo está Carlos Alcaraz: "Está pasando un momento muy complicado"

El número 1 del mundo le ha aconsejado a su mayor rival que no tenga prisa por regresar a las prisas ya que su lesión podría acompañarle "durante toda tu carrera si no los gestiona bien".

Incluso el propio Sinner, a pesar de que se le haya allanado el camino, sabe que este Roland Garros será descafeinado al no contar con la presencia de Carlos Alcaraz.

El murciano se lesionó en la muñeca derecha en su debut en el Conde de Godó y en principio no reaparecerá hasta el Masters 1000 de Canadá, en agosto, habiéndose perdido toda la gira de tierra y hierba.

Sobre el español le han preguntado a Jannik durante una entrevista con la revista 'Paris Match', y el número 1 del mundo ha desvelado cómo se encuentra su mayor rival con el que mantiene una buena relación.

"Es una noticia muy triste. Le conozco muy bien también a nivel personal y sé que está pasando un momento muy complicado", arrancó.

"Pero al mismo tiempo esto es deporte y el deporte es completamente impredecible. Las lesiones aparecen y desaparecen", añadió.

Por último, Sinner quiso aconsejarle a Alcaraz que no tenga prisa por volver: "Sigue siendo muy joven y ahora mismo la prioridad absoluta tiene que ser recuperarse al cien por cien y no precipitarse, porque este tipo de problemas pueden acompañarte durante toda tu carrera si no los gestionas bien".