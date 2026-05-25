Dinamita Montilla o 'El asesino en serie de TikTok' se sienta de nuevo en el banquillo por disparar a un joven para robarle

Los detalles En los años 80 mató a cuatro personas y este lunes le juzgan por su penúltima víctima, por un asesinato en 2022. A Dinamita Montilla ya se le considera un asesino en serie que, además, disfrutaba matando y teniendo visitas en los vídeos que subía a redes sociales sobre su vida.

Es el último asesino en serie de la historia criminal en España y este lunes se ha sentado, una vez más, en el banquillo. Dinamita Montilla, también conocido como 'El asesino de TikTok', ya mató a cuatro personas en los años 80. Ahora, se le relaciona con otras dos muertes recientes. Una de ellas, la de un chico joven de Málaga, por la que le podrían caer hasta 26 años de prisión.

Con gesto de aburrimiento, como si el juicio le cansara. Así hemos visto este lunes a José Jurado Montilla en su primera sesión de este juicio, de nuevo, por asesinato. Ha aguantado los flashes de la prensa que le esperaba. Porque le gusta ser mediático, aunque él prefiere los tiempos y las publicaciones en Tik Tok.

En esta red social, contó su particular peregrinaje por España. "Aquí con estos patitos chiquititos. Aquí estoy de nuevo", dice en uno de sus vídeos. Ocultando, cómo no, su faceta de asesino en serie.

En los años 80 mató a cuatro personas y este lunes le juzgan por su penúltima víctima, de 2022. Se trata de David, un estudiante de 21 años, a quien disparó para robarle. Lo hizo en una zona sin vecinos ni testigos, en los Montes de Málaga.

Pero el joven le había hablado a su entorno de Montilla. "Dice que se ha encontrado con una persona y da una serie de características de esta persona: un señor mayor con mala pinta", relató en 2023 Rafaela Polo, la jefa de homicidios de la Policía Málaga.

Dinamita encajaba perfectamente en esa descripción. Pero además, hallaron ADN en la cremallera de la mochila de David. "Y de ahí tenemos que irnos al obispado, a las partidas de bautismo. Y poco a poco, al final acabamos poniéndole un nombre", añadió Polo.

A este asesino en serie se le acabó apodando como 'El asesino tiktokero'. Allí, hablaba de su día a día, de sus viajes y de las personas a las que conocía en ese camino. Es cierto que a David nunca lo mencionó en sus vídeos, pero sí que lo hizo con Ester Estepa.

"Que TikTok precisamente me ha censurado varios comentarios que hice sobre ella", llegó a decir este homicida. Con ella, con Ester, se cruzó en Alicante en 2023 y se sospecha que la violó y mató un año antes de asesinar a David.

Él acaba de negar su implicación y asegura que todo es un montaje.

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