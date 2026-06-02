Los tres aspectos que quiere mejorar Jorge Martín para luchar por el título de MotoGP

El piloto de Aprilia está a 17 puntos de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, y quiere ir a por su segundo título de MotoGP.

Jorge Martín fue segundo en Mugello y sigue en plena lucha por el título de MotoGP contra Marco Bezzecchi, su compañero en Aprilia. Pero él sabe que para asaltar el primer puesto tiene varias cosas que mejorar. Jorge habla de tres factores: la electrónica de la moto, su confianza y la clasificación.

"Yo tengo que seguir con la mía, tengo dos o tres áreas que quiero mejorar porque no me encuentro del todo cómodo. En la clasificación estoy progresando adecuadamente porque estuve cerca de la pole. Pero en carrera la moto era muy inestable y he tenido problemas que tengo que solucionar si quiero pelear por victorias", explica el campeón del año 2024.

Y así explica cómo está siendo su trabajo: "Aún me falta confianza en la entrada curva, el freno motor no lo tenemos del todo. Un poco la electrónica, un poco la confianza y el qualy; yo creo que esos tres puntos son en los que me quiero enfocar".

"Yo siempre voy a luchar por el título. Yo voy a luchar por el título hasta que tenga opciones, hasta que no haya opciones matemáticamente", dice sobre su lucha contra Bezzecchi. Está a 17 puntos de su compañero en Aprilia.

Está en plena lucha: "Yo lo voy a luchar, pero pensar en eso no me aporta nada. Me aporta trabajar cada día en casa, madrugar todos los días, pasarme seis, siete horas diarias entrenando y recuperando para entrenar mejor. Eso me llevará a luchar por el título a final de año o no. Pero yo lo seguiré haciendo".

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