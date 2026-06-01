La polémica Casita de Bad Bunny: el método de selección de mujeres jóvenes indigna en redes y preocupa a los expertos

¿Por qué es importante? La imagen que da contrasta con la figura que se ha proyectado del artista. "Ha aportado valores por la igualdad y ha trasmitido mensajes en contra del machismo, pero al final también tenemos que ver que no solo es lo que decimos sino también lo que mostramos", ha explicado la presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes.

La Casita de los conciertos de Bad Bunny, un exclusivo espacio VIP, ha generado controversia por sus criterios de selección para acceder. En este escenario, el artista puertorriqueño se rodea de celebridades y, principalmente, de jóvenes mujeres que cumplen con un canon específico de belleza. Según testimonios, el propio Bad Bunny o su equipo seleccionan a las asistentes que pueden entrar. Este método ha provocado críticas en redes sociales, ya que se considera que promueve estereotipos de belleza y envía un mensaje equivocado a las jóvenes. Aunque Bad Bunny ha sido visto como un defensor de la igualdad, las acciones en sus conciertos contrastan con su imagen pública.

¿Qué está pasando con La Casita de los conciertos de Bad Bunny? Ya saben que en ese escenario, el artista puertorriqueño canta y baila rodeado de personalidades de todo tipo. Hay famosos, hay ricos, hay influencers y hay gente guapa. ¿Cuál es el criterio para entrar en La Casita de Bad Bunny? ¿Hay machismo? Estén atentos porque esto es lo que viene.

Es La Casita más famosa del planeta. Penélope Cruz ha sido una de las muchas estrellas invitadas a este escenario VIP de la gira internacional del cantante Bad Bunny. Una Casita o, más bien, un chalet de diseño con barra libre en su interior, que el artista ha compartido en España con el futbolista del Barça Lamine Yamal, la actriz Úrsula Corberó, el streamer Ibai Llanos y el presentador Marc Giró en Barcelona. Y este fin de semana en Madrid con actrices como María León, Ester Expósito y una invitada muy especial, Marta Ortega, hija de Amancio Ortega y presidenta de Inditex.

Un espacio que forma parte del show, en el que el artista también se rodea mayoritariamente de chicas jóvenes. Chicas junto a las que baila que entran dentro de un canon específico de belleza. Ellas mismas han explicado los criterios para ser seleccionadas y entrar en La Casita. "Criterio número uno es ser mujer, estar bien vestidas y con el pelo lindo", ha apuntado la usuaria en redes @mar.gaziano.

Y estos criterios para formar parte de un gran espectáculo, puede volverse en contra de las mujeres. "El problema que hay en La Casita es que es un show que ven muchísimas personas, y sobre todo muchísimas mujeres jóvenes. ¿Qué estamos transmitiendo a estas generaciones? Que deben seguir un canon para poder ser acertadas. ¿Qué mujer joven que está abajo viendo a su artista preferido no querría subir a esa Casita a bailar junto a él?", ha señalado Laura Barrios, presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes.

¿Quién sube a bailar a esta zona VIP? Esa es la pregunta que nos hemos hecho en laSexta. Cuando preguntamos a Live Nation, la promotora de los conciertos en España, nos explican que de ese tema se ocupa directamente el equipo del artista. Les pedimos que nos pongan en contacto con su equipo pero, de momento, no hemos tenido respuesta. "Él se encarga personalmente de escoger a las personas que van, a las 20 o 30 personas que están dentro de la casa [...] Y su grupo va subiendo gente", ha apuntado Lombana, dj del programa La Roca.

En redes sociales, asistentes a los conciertos aseguran que él sería el responsable de escoger a las fans anónimas que entran en La Casita. Una especie de reclutador personal de Bad Bunny que decide quién puede acercarse a la estrella mundial. "Veía que nos estaban mirando [...] De repente vino uno del equipo y dijo: 'Vale, vosotras 4 podéis entrar'", ha contado la usuaria @ana.ptorres.

En cada concierto, se pasea entre las asistentes, ojea y decide qué chicas sí y cuáles no. Y este método de selección ha provocado indignación en redes sociales. "No es normal que tenga ojeadores que van por pista ojeando a chicas, en femenino, un solo prototipo de belleza de chicas, que las pone ahí en primera fila, un poco de chica de imagen, pobrecitas mías, no es culpa suya, ellas son monísimas, preciosas, me alegro un montón que lo disfruten, pero ¿qué imagen le está dando él a la sociedad?", ha denunciado la usuaria @hellobynour.

La imagen que da preocupa mucho entre los expertos y expertas porque contrasta con la figura que se ha proyectado de Bad Bunny. "Ha aportado valores por la igualdad y ha trasmitido mensajes en contra del machismo, pero al final también tenemos que ver que no solo es lo que decimos sino también lo que mostramos", ha agregado Barrios.

Y por eso es tan importante ser como demostrar lo que dices o cantas que eres.

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