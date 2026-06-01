El PSOE gana tiempo a espera del sumario de las cloacas: Sánchez pide tranquilidad y hace un guiño a un Juanfran Serrano del que el juez Pedraz sospecha

¿Por qué es importante? El presidente ha dado a Serrano un par de palmaditas antes de empezar la reunión del partido en un gesto de apoyo evidente a Serrano, quien fue la mano derecha de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido.

El Gobierno enfrenta momentos críticos con la inminente publicación del sumario del caso Leire Díez. En este contexto, el gesto del presidente Pedro Sánchez hacia Juan Francisco Serrano, mencionado en el auto del juez Santiago Pedraz, cobra relevancia. Sánchez mostró apoyo a Serrano, quien fue cercano a Santos Cerdán, con gestos durante una reunión del PSOE. Aunque el juez no ha imputado a Serrano, existen indicios de su colaboración con los investigados. Sánchez ha pedido tranquilidad y seguir adelante, mientras el PSOE mantiene confianza en Ana María Fuentes, gerente imputada. La portavoz Montse Mínguez critica la rapidez de los informes de la UCO y sugiere un uso político por parte de la oposición. laSexta sigue informando sobre este caso.

Son horas críticas para el Gobierno porque el sumario del caso Leire Díez está a punto de hacerse público. En este contexto es muy relevante el guiño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Juan Francisco Serrano, secretario de política municipal del PSOE, un dirigente socialista mencionado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en su auto.

Sánchez le ha dado este lunes, además, un par de palmaditas antes de empezar la reunión del partido. Las imágenes las ha grabado y difundido el propio PSOE con hasta zoom incluido. Es un gesto de apoyo evidente. Juanfran Serrano fue la mano derecha de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido, y a algunos dirigentes socialistas les sorprendió que Sánchez no lo laminara en su momento.

Desde el PSOE aseguran que "es un saludo a un compañero y que no saquemos más interpretaciones". El juez Pedraz no lo ha imputado pero afirma esto sobre él en su auto: "Existen indicios que revelan su colaboración con los investigados". Del caso Leire Díez este lunes el presidente del Gobierno solo ha hablado con sus gestos y en privado, a puerta cerrada.

El PSOE gana tiempo a espera del sumario de las cloacas: Sánchez pide tranquilidad y hace un guiño a un Juanfran Serrano del que el juez Pedraz sospecha

En la primera reunión de la ejecutiva del Partido Socialista tras el requerimiento de los agentes de la UCO en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid, Sánchez ha trasladado a los suyos tranquilidad, según fuentes del PSOE a la Sexta. El presidente del Gobierno ha dicho que hay que defender el Gobierno de coalición porque merece la pena. Además, les ha confesado que todo esto le pilló en Roma, no sabía lo que estaba pasando y que tuvo que llamar a Madrid para pedir información de lo que estaban publicando los medios de comunicación.

También les ha dicho que no se va a cambiar el calendario, que las elecciones no se van a adelantar por mucho que lo estén pidiendo muchos grupos en el Congreso. Sobre la imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, han dicho que hay que esperar a ver qué dice el sumario. "Quieren que salgamos con el carné del PSOE y las manos arriba", han agregado fuentes de Ferraz, y han asegurado que no lo van a hacer. Mientras, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha agregado que juegan "con las cartas marcadas".

Y es que de esa ejecutiva sale otra decisión importante: mantener en su puesto a la gerente del PSOE, que está imputada por el caso Leire Díez. Desde el PSOE trasladan a la Sexta que tienen "confianza plena" en Ana María Fuentes. Consideran que todo lo que hizo fue por orden de Santos Cerdán, es decir, que no fue por iniciativa propia, y por eso no se plantean cesarla. Eso sí, también afirman que van a esperar a ver qué pone en el sumario sobre ella.

Sobre las teorías conspirativas, en las últimas horas el Gobierno y el PSOE han dado un pasito a un lado. Sánchez este fin de semana solo habló de "oposición marrullera". Y este lunes la portavoz socialista se ha quedado en "las casualidades". Mínguez ha denunciado que hay quien "está intentando derribar por tierra, mar y aire lo que no consiguieron en las urnas" en 2023. Además, ha señalado las "serias dudas" sobre "imparcialidad" que generan las "dobles varias de medir" de algunas causas judiciales.

La portavoz ha denunciado que los informes de la UCO son "rapidísimos para todo lo que sea socialista y en cambio hay informes que todavía estamos esperando". "¿Esto es casualidad o no es casualidad? Esto daña seriamente a las instituciones y proyecta serias dudas de la imparcialidad sobre algunos procesos, porque todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar de alguna manera desmovilizar a nuestro electorado", ha manifestado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido