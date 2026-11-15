El asombro de Button con Alonso en Aston Martin: "Es inigualable..."

El campeón del mundo de 2009 se rinde a Fernando después de más de dos décadas de carrera en la máxima élite del automovilismo. Jenson, embajador ahora de Aston, no duda en elogiar esa virtud del asturiano.

Fernando Alonso ya mira a 2027. El de Aston Martin se va a encomendar a Adrian Newey para tener un coche relativamente competitivo en la Fórmula 1. Honda aparece como principal antagonista para conseguir ese objetivo. Todo teniendo en cuenta esta temporada.

La fábrica japonesa diseñó un motor que solo ha dado problemas. Vibraciones, problemas de fiabilidad y de velocidad. Cuanto se solucionaba un problema, aparecía otro. No ha sido una temporada fácil para Fernando que, para sorpresa de muchos, ha decidido seguir en la Fórmula 1.

Jenson Button, campeón del mundo de F1 y embajador de Aston Martin, se rinde a la resiliencia de Fernando dejando una reflexión muy contundente: "No sé cómo lo hace, de verdad que no lo sé. Cuando no está en un coche de gran premio está conduciendo un kart o un coche que antes competía en el DTM. Siempre está al volante de algo y esa es su pasión".

"También le encanta conducir en pistas de tierra y básicamente, siempre está conduciendo algún tipo de coche de carreras, hay que reconocerlo. Para mí, fue genial retirarme de la Fórmula 1 para dedicarme a otras cosas. Además, tengo otros objetivos en la vida. Pero su dedicación al automovilismo es innegable y, en mi opinión, inigualable", reconoce Button en declaraciones que recoge 'As'.

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