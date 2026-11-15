Rosberg desvela la conspiración de Hamilton en el Mundial de 2016: "Nos convirtió en enemigos..."

El germano ha confesado ciertos espisodios que terminaron con la relación que mantenía con el que, por entonces, era su compañero de equipo y rival por el Mundial. Nico apunta a una "espiral negativa" que actuó como el principio del fin.

La pelea por el Mundial de 2016 en la Fórmula 1 terminó convirtiéndo en un conflicto muy tenso dentro de Mercedes. Hamilton venía de conquistar dos Mundiales seguidos pero se encontró que ese año Nico Rosberg le compitió de tú a tú.

Eran los grandes aspirantes al título y, sin duda, los favoritos teniendo en cuenta que pilotaban el mejor coche. Una década después de lo sucedido, Nico revela nuevos matices de una historia que terminó con la relación entre Hamilton y el propio Rosberg.

"No se trata de un único incidente, sino de unaque nos fue convirtiendo en enemigos dentro del equipo . Es un proceso que ocurre paso a paso. Por supuesto, hay momentos de, pero la situación va empeorando cada vez más, de forma progresiva, con. Así es como sucede", confiesa el alemán en 'Beyond The Grid'.

Rosberg añade: "Aquello acabó con la carrera de Lewis, así que tuvo consecuencias muy importantes. Y todo el mundo estaba pendiente de nosotros, porque éramos los únicos que luchábamos por las victorias y por el campeonato. Por eso tuvo tanta repercusión".

El alemán reconoce también que vivió momentos duros debido a las críticas: "Entonces todo el mundo empieza a debatir sobre lo ocurrido, se monta un gran revuelo y todos los aficionados de Lewis empiezan a abuchearte. Eso también es muy difícil de vivir, cuando tienes a tantos aficionados pitándote, algo que empezó allí, en Spa. Mentalmente es muy complicado de gestionar. Recibir tanto odio es duro"

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido