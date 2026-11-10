Reunión de jefazos entre Aston Martin y Honda: "Tienen que ver desde la pista..."

En el Gran Premio de Brasil se vieron las caras Toshihiro Mibe y Lawrence Stroll, jefes de Honda y de Aston Martin, en medio del caos del coche.

Aunque Fernando Alonso volviera a hacer magia en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, el Aston Martin y en concreto el motor Honda no están para ninguna fiesta. Llegar a los puntos es casi un milagro con un coche que está claramente al final de la parrilla.

Y en Brasil se celebró una reunión muy importante. Se vieron las caras los dos jefazos, según ha contado 'Autonocion: Toshihiro Mibe y Lawrence Stroll.

El jefe de pista de Honda, Shintaro Orihara, celebró que se produjera este encuentro: "Tener cerca a nuestro CEO siempre nos emociona y nos da algo de pasión. Lástima que tuviéramos una mala noticia este fin de semana con la batería pero él sabe lo que está pasando en pista, es un punto positivo tenerle, él nos aporta experiencia desde Japón y nos ayuda en nuestro desarrollo".

Y Mike Krack, que aunque tampoco estuvo presente en la reunión sí ejerce como jefe de equipo ante la ausencia de Adrian Newey, dijo que era muy importante que ambos vieran desde la pista qué estaba ocurriendo con el monoplaza.

"Creo que es bueno, siempre está bien tener a altos cargos de Honda con nosotros. No fui parte de las reuniones porque tenía otro trabajo que hacer pero estoy seguro de que habrá habido buenas conversaciones. Siempre damos la bienvenida y agradecemos la presencia de ejecutivos de Honda en cualquier momento. Es genial que estén aquí con nosotros y vean cómo se desarrolla la acción aquí, cerca de la pista", dijo el jefe de Fernando Alonso y de Lance Stroll.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido