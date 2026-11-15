Toni Nadal 'avisa' seriamente a Alcaraz: "Shelton y Ferrero sabrán como..."

El mito del tenis tiene claro que la dupla formada entre el estadounidense y el alicantino podría amenzar seriamente a Carlitos en la pista.

Carlos Alcaraz llega a las ATP Finals con el cartel de máximo favorito. Sin embargo, hay ciertos rivales que podría ponerle en muchos aprietos en su andadura hacia un título que no ha conseguido ganar nunca.

Uno de ellos es Ben Shelton. El estadounidense ya opuso resistencia, aunque no la suficiente, en la final del pasado Masters 1.000 de París, donde Carlos terminó imponiéndose por 7-6 y 7-5 finalmente en un partido muy parejo.

Sin embargo, a partir de estas Finals, Shelton cuenta ya con la inestimable ayuda de su nuevo entrenador, Juan Carlos Ferrero. El alicantino, extécnico de Alcaraz, se enfrentará por primera vez en su carrera al que fue su pupilo durante muchos años.

Toni Nadal, exentrenador de Rafa y leyenda del tenis, 'avisa' al murciano con la capacidad que podría tener el binomio Shelton-Ferrero en un enfrentamieto directo con él: "Ferrero ha sido un gran tenista, pero además, al haber pasado tanto tiempo junto a Alcaraz sabrá cómo hacerle daño".

"Considero que a Ben simplemente le falta algo de orden en su juego, porque su potencial es enorme. Eso es precisamente lo que le puede aportar Ferrero, así que estoy convencido de que mejorará. Será una temporada interesante y veremos si Ben puede poner en aprietos a Alcaraz, Sinner y también a Zverev", asegura Toni en declaraciones para el 'Diario Sport'.

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