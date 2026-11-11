Los expertos de la F1 vuelven a colocar a Alonso entre los mejores: recibe un 8,2 en Brasil

En el ranking habitual después de cada Gran Premio Fernando Alonso acaba quinto después de su increíble adelantamiento a Lewis Hamilton.

Fernando Alonso apenas puede competir con su Aston Martin, pero siempre deja algunos detalles de su clase. En el Gran Premio de Brasil, aprovechando las condiciones mixtas con la lluvia, adelantó al Ferrari de Lewis Hamilton en la mejor maniobra del fin de semana.

Y por eso los expertos de la F1 le han colocado entre los mejores en su habitual ranking de cada fin de semana. Recibe una nota de 8,2 y se coloca en quinto lugar.

Esto dicen sobre el piloto de Aston Martin: "Interlagos es el escenario donde Fernando Alonso conquistó sus dos títulos mundiales de pilotos y, dos décadas después, sigue rindiendo a buen nivel allí. El español logró que Aston Martin accediera a la Q3 por primera vez esta temporada, antes de protagonizar un emocionante duelo con Alex Albon, en el que aprovechó el momento en que el piloto de Williams se abrió demasiado en la trazada".

"Le faltó ese pequeño plus necesario para entrar en la zona de puntos, terminando en una respetable decimosegunda posición, dicen los expertos.

Lando Norris y Max Verstappen han recibido una nota de 9,6. Sobre el de McLaren dicen los expertos que dio una 'masterclass': "Su destreza en pista mojada quedó patente al transformar su pole position en su tercera victoria de la temporada. Uno de los factores clave que contribuyeron a su margen de victoria de 14 segundos fue, en sus propias palabras, su capacidad para mantener la calma y evitar errores".

Fue la tercera victoria para Lando, otra vez por delante de Max Verstappen, que está completando un gran final de temporada.

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