El consuelo de Fernando Alonso con su lucha contra Mercedes: "Estábamos ahí..."

Aunque con una vuelta perdida, Fernando fue capaz de mantener el ritmo que tenían los Mercedes en algunas vueltas del Gran Premio de Brasil.

A Fernando Alonso le 'consuela' haber mantenido el ritmo de los Mercedes en algunos tramos del Gran Premio de Brasil aunque fuera con vuelta perdida. Celebró el asturiano que había sido la mejor carrera de la temporada con Aston Martin y Honda.

Aunque no entró en los puntos, sí pudo competir e incluso adelantar al Ferrari de Lewis Hamilton: "Probablemente ha sido la mejor carrera en cuanto a sensaciones del coche hoy".

Esto dice en 'Motorsport': "El coche ha sido fenomenal en las curvas y, como has dicho, estuvimos batallando con los Ferrari en un momento dado e incluso ahora, en las últimas cinco vueltas con los intermedios, estábamos en la pelea con los dos Mercedes, a una vuelta perdida, pero estábamos con los Mercedes".

Pero con ese motor Honda nada se puede hacer. La velocidad en recta es casi ridícula: "Ya sabes, teniendo en cuenta cuánto perdemos en las rectas, eso significa que probablemente hoy podríamos haber sido quizá un segundo más rápidos que ellos por vuelta. Así que, como he dicho, el coche ha sido fenomenal".

Fernando no lo está pasando bien: "No lo disfruto. Simplemente vengo, hago mi trabajo, pero ya sabes, no hay diversión al pilotar con herramientas diferentes".

"Así que a trabajar duro para el año que viene cerrar la brecha y estar un poco más en un entorno competitivo", le pide Fernando a Aston Martin y Honda.

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