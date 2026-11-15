La explicación de Jódar a su derrota con Zverev en su debut en las ATP Finals: "No he aprovechado..."

El de Leganés ha tenido un debut amargo ante 'Sascha' en el primer partido de esta Copa de Maestros. El número uno del mundo no ha dado opción a la joven promesa, que tras el encuentro ha hecho autocrítica.

Rafa Jódar no ha comenzado las ATP Finals de la manera en la que le habría gustado. El madrileño tenía una difícil papeleta enfrentándose al líder del ranking mundial, Alexander Zverev. El de Hamburgo ha sido muy contundente y ha terminado cerrando el partido gracias a un doble 6-4.

Jódar ha sido autocrítico tras el encuentro y ha señalado lo que debe mejorar: "Hoy ha jugado a un nivel altísimo. En estas condiciones, además, resulta especialmente complicado, porque la pelota corre muchísimo y tienes muy poco tiempo para reaccionar".

"He tenido mis oportunidades, pero no he sabido aprovecharlas, sobre todo en el primer set. Aun así, creo que este partido me va a servir para adaptarme mejor a la pista y llegar más preparado a los próximos encuentros", asegura Rafa.

Aún así, considera que ha sido sólido y que el partido ha sido parejao aunque los detalles hayan terminado siendo determiantes: "He sido competitivo. Ha sido un partido bastante igualado que se ha decidido por dos breaks, uno en cada set. La diferencia ha estado en pequeños detalles, pero no creo que haya existido una gran distancia entre su nivel y el mío".

"He sentido que estaba compitiendo contra uno de los mejores jugadores del mundo y, evidentemente, él ha sabido jugar mejor los puntos importantes. Por eso ha ganado. Pero también creo que he hecho muchas cosas bien", ha conluido Jódar en rueda de prensa.

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