El campeón del mundo que se retracta sobre la patada de Rossi: "Yo pensé que fue culpa de Márquez, pero..."

Sylvain Guintoli, expiloto y campeón del mundo de Superbikes, deja una llamativa reflexión sobre la rivalidad entre Marc y Valentino.

La 'patada' de Valentino Rossi a Marc Márquez en Sepang 2015 es una de las imágenes más históricas de MotoGP. Fue un antes y un después en la competición y en la que, probablemente sea, la mayor rivalidad que ha existido sobre el asfalto.

Sylvain Guintoli, expiloto y campeón del mundo de SuperBikes, ha recordado ese momento más de una década después. El piloto galo reconoce haberse equivocado con Márquez. Siempre pensó que el culpable fue el ilerdense, pero reconoce que se equivocaba.

"Eso fue hace once años. Además, creo que debería volver a ver la carrera de Phillip Island. Quiero decir, y esto es una historia real, yo estaba convencido de que fue culpa de Marc Márquez. Luego, hace cuatro o cinco años, estábamos hablando de ello entre carrera y carrera, y recuerdo que Neil me dijo: ‘Tío, tienes que volver a ver lo de Phillip Island. Tienes que volver a verlo todo, y lo voy a dejar ahí", asegura Guintoli en declaraciones

El galo se remonta a aquel GP de Australia que enfadó a Rossi y terminó provocando la famosa patada en Sepang: "En aquella época era un gran fan de Rossi, por todo lo que ha hecho. Entonces estaba convencido, y luego volví a verlo todo. Marc Márquez no obstaculiza a Valentino Rossi. No lo hace".

"Si alguien está obstaculizando a Rossi, es Iannone, que se lanza en picado por todas partes. Así que, obviamente, cuando Rossi se le echa encima en la siguiente carrera en Sepang, Marc se queda en plan: ‘¿Qué? ¿Qué? ¿A qué te refieres?’ Así que, cuando competían en Sepang, él se iba a esforzar al máximo para atacarle porque le ha cabreado", concluye Sylvain.

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